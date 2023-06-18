В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора

Напомним, как ранее сообщал Город55, свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули партия «Единая Россия», от которой пойдет врио губернатора Виталий Хоценко, партия КПРФ, кандидатом от которой станет Андрей Алехин и «Коммунисты России» — Владимира Казанина.