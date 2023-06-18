В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора

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В омском отделении партии ЛДПР определились с кандидатом, который будет участвовать в выборах губернатора Омской области. На конференции, которая прошла в субботу, 17 июня, партия поддержала кандидатуру 36-летнего регионального координатора Максима Макаленко.
Максим Макаленко родился в Омской области. Окончил ОмГПУ. Избирался депутатом Заринского сельского поселения Марьяновского района. В 2021 году участвовал в выборах депутатов Государственной Думы по округу, где в итоге победила экс-мэр Омска Оксана Фадина.
Напомним, как ранее сообщал Город55, свои кандидатуры для участия в выборах выдвинули партия «Единая Россия», от которой пойдет врио губернатора Виталий Хоценко, партия КПРФ, кандидатом от которой станет Андрей Алехин и «Коммунисты России» — Владимира Казанина.
Добавим, что выборы губернатора Омской области пройдут в единый день голосования 10 сентября.