Устроили переполох. В Омске 11-летний мальчик расстрелял машины в собственном дворе

В Омске 11-летний школьник взбаламутил жильцов домов в собственном дворе. Все началось с того, что ночью появилось сообщение о стрельбе у многоэтажки по улице 1-й Железнодорожной, мол, неизвестный стреляет по машинам. На сигнал тут же отреагировали в областной полиции и выехали на место, где практически сразу же вычислили стрелка. К удивлению полицейских им оказался 11-летний мальчик.