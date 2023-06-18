Устроили переполох. В Омске 11-летний мальчик расстрелял машины в собственном дворе

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В Омске 11-летний школьник взбаламутил жильцов домов в собственном дворе. Все началось с того, что ночью появилось сообщение о стрельбе у многоэтажки по улице 1-й Железнодорожной, мол, неизвестный стреляет по машинам. На сигнал тут же отреагировали в областной полиции и выехали на место, где практически сразу же вычислили стрелка. К удивлению полицейских им оказался 11-летний мальчик.
«Ребенок был один дома и решил пострелять из окна из игрушечного пистолета пластмассовыми пульками, чем и вызвал переполох», — прокомментировали Городу55 в УМВД по Омской области.
Полицейские строго поговорили с ребенком и его мамой, на чем инцидент благополучно разрешился, — никаких заявлений о порче имущества в полицию не поступало.