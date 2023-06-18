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Устроили переполох. В Омске 11-летний мальчик расстрелял машины в собственном дворе

18 июня 2023, 05:08
Фото: Город55
В качестве оружия ребенок использовал пневматический пистолет
Позже выяснилось, что в качестве оружия ребенок использовал игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками.

В Омске 11-летний школьник взбаламутил жильцов домов в собственном дворе. Все началось с того, что ночью появилось сообщение о стрельбе у многоэтажки по улице 1-й Железнодорожной, мол, неизвестный стреляет по машинам. На сигнал тут же отреагировали в областной полиции и выехали на место, где практически сразу же вычислили стрелка. К удивлению полицейских им оказался 11-летний мальчик.

«Ребенок был один дома и решил пострелять из окна из игрушечного пистолета пластмассовыми пульками, чем и вызвал переполох», — прокомментировали Городу55 в УМВД по Омской области.

Полицейские строго поговорили с ребенком и его мамой, на чем инцидент благополучно разрешился, — никаких заявлений о порче имущества в полицию не поступало.

В Омске неизвестные устроили стрельбу по машине с матерью и ребенком
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#Василий Попов#Полиция#ЧП#Стрельба#Общество#Город#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Омская область#Россия
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