Стоянка для грузовиков и автомойка. В Омске ввели в эксплуатацию новые объекты

Компанию «Тобол» в Омске зарегистрировали еще в 1993 году. Ее владельцем и руководителем является Вячеслав Ляврик. По итогам прошлого года у фирмы на 46% до 754,1 млн рублей увеличилась выручка, чистая прибыль составила 85,4 млн рублей (+ 153%). Ляврик также владеет омским ООО «Спецтехнаб», занимающимся оптовой торговлей машинами, арендой и лизингом строительных машин.