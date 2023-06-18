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Стоянка для грузовиков и автомойка. В Омске ввели в эксплуатацию новые объекты

18 июня 2023, 11:02
Фото: 1MI
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В Октябрьском округе Омска построили гараж для грузовиков и автомойку на три поста

Департамент архитектуры выдал разрешение на ввод в эксплуатацию.

Департамент архитектуры и градостроительства городской администрации сообщил о вводе в эксплуатацию двух новых объектов на территории Октябрьского округа.

Первый — гараж для грузовых автомобилей — построило общество с ограниченной ответственностью «Тобол». Гаражный комплекс находится на улице 1-й Индустриальной, 2а и рассчитан на 12 грузовиков автосервисного предприятия. Площадь здания составила 634,8 кв. м.

Компанию «Тобол» в Омске зарегистрировали еще в 1993 году. Ее владельцем и руководителем является Вячеслав Ляврик. По итогам прошлого года у фирмы на 46% до 754,1 млн рублей увеличилась выручка, чистая прибыль составила 85,4 млн рублей (+ 153%). Ляврик также владеет омским ООО «Спецтехнаб», занимающимся оптовой торговлей машинами, арендой и лизингом строительных машин.

Второй объект — это автомойка на три поста по улице 34-я Рабочая. Двухэтажное здание площадью 280,2 кв. м построил индивидуальный предприниматель Сергей Баер. Он является учредителем одной действующей (ООО «Сибирский регион» — специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий) и одной ликвидированной (ООО «Регион Строй») компаний.

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#Юлия Истомина#Строительство#Ввод в эксплуатацию#Гараж#Департамент архитектуры#Общество#Город#Новости#Омск
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