Стоянка для грузовиков и автомойка. В Омске ввели в эксплуатацию новые объекты

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Департамент архитектуры и градостроительства городской администрации сообщил о вводе в эксплуатацию двух новых объектов на территории Октябрьского округа.
Первый — гараж для грузовых автомобилей — построило общество с ограниченной ответственностью «Тобол». Гаражный комплекс находится на улице 1-й Индустриальной, 2а и рассчитан на 12 грузовиков автосервисного предприятия. Площадь здания составила 634,8 кв. м.
Компанию «Тобол» в Омске зарегистрировали еще в 1993 году. Ее владельцем и руководителем является Вячеслав Ляврик. По итогам прошлого года у фирмы на 46% до 754,1 млн рублей увеличилась выручка, чистая прибыль составила 85,4 млн рублей (+ 153%). Ляврик также владеет омским ООО «Спецтехнаб», занимающимся оптовой торговлей машинами, арендой и лизингом строительных машин.
Второй объект — это автомойка на три поста по улице 34-я Рабочая. Двухэтажное здание площадью 280,2 кв. м построил индивидуальный предприниматель Сергей Баер. Он является учредителем одной действующей (ООО «Сибирский регион» — специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий) и одной ликвидированной (ООО «Регион Строй») компаний.