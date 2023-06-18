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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Родственные души. 9 из 10 омичей устраивает их брак и отношения

18 июня 2023, 13:07
Фото: 1MI
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Омичи, живущие в браке с «противоположностями», недовольны своими отношениями

11% мужчин и 15% женщин в Омске заявили, что брак не приносит им радости.

Сервис по поиску работы SuperJob решил узнать, довольны ли омичи своим браком и отношениями. По результатам опроса оказалось, что 49% мужчин и 51% женщин характеризуют свои пары как «родственные души». Вдвое меньше среди омичей союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются» — так отношения описывают 27% мужчин и 25% женщин.

Совпадения по интересам и тому, что нравится обоим партнерам, оказались у 58% мужчин и 52% женщин. В антипатиях совпадают с супругом только 17% женщин и 16% мужчин. Общие симпатии чаще возникают у «родственных душ», а антипатии наоборот у тех, кто строит отношения по принципу «противоположности притягиваются».

Отношения устраивают 89% мужчин и 85% женщин. Тем не менее, 11% мужчин и 15% представительниц прекрасного пола признались, что брак их не радует. Нашлись и те, кто полностью недоволен своими отношениями (3 и 4% соответственно).

Неудовлетворенность отношениями втрое чаще испытывают омичи, встречающиеся с «противоположностями». Среди «родственных душ» счастливых людей оказалось намного больше.

Ранее Город55 рассказывал, что к коллегам свою вторую половинку ревнуют только 12% женщин и 18% мужчин.

В Омске стали меньше ревновать мужей и жен к коллегам
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#Юлия Истомина#Отношения#Брак#Мужчины#Женщина#Общество#Город#Новости#Омск
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