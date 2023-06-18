Родственные души. 9 из 10 омичей устраивает их брак и отношения

Совпадения по интересам и тому, что нравится обоим партнерам, оказались у 58% мужчин и 52% женщин. В антипатиях совпадают с супругом только 17% женщин и 16% мужчин. Общие симпатии чаще возникают у «родственных душ», а антипатии наоборот у тех, кто строит отношения по принципу «противоположности притягиваются».