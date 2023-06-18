Родственные души. 9 из 10 омичей устраивает их брак и отношения

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сервис по поиску работы SuperJob решил узнать, довольны ли омичи своим браком и отношениями. По результатам опроса оказалось, что 49% мужчин и 51% женщин характеризуют свои пары как «родственные души». Вдвое меньше среди омичей союзов, созданных по принципу «противоположности притягиваются» — так отношения описывают 27% мужчин и 25% женщин.
Совпадения по интересам и тому, что нравится обоим партнерам, оказались у 58% мужчин и 52% женщин. В антипатиях совпадают с супругом только 17% женщин и 16% мужчин. Общие симпатии чаще возникают у «родственных душ», а антипатии наоборот у тех, кто строит отношения по принципу «противоположности притягиваются».
Отношения устраивают 89% мужчин и 85% женщин. Тем не менее, 11% мужчин и 15% представительниц прекрасного пола признались, что брак их не радует. Нашлись и те, кто полностью недоволен своими отношениями (3 и 4% соответственно).
Неудовлетворенность отношениями втрое чаще испытывают омичи, встречающиеся с «противоположностями». Среди «родственных душ» счастливых людей оказалось намного больше.
Ранее Город55 рассказывал, что к коллегам свою вторую половинку ревнуют только 12% женщин и 18% мужчин.