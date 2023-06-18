Партнеры после ПМЭФ-2023, кандидаты на выборы губернатора и страшные аварии в Омске

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 09:49
Неделя началась для омичей с выходного дня: 12 июня отмечался День России. В нашем городе в этот день подготовили масштабную праздничную программу.
Вот только не обошлось без непредвиденных происшествий. В ночь с 11 на 12 июня из-за штормового ветра снесло палатки, установленные на центральной улице Омска. Основные мероприятия прошли на Соборной площади и на Любинском проспекте: омичи смогли познакомиться с народными промыслами, посмотреть на национальные костюмы и попробовать традиционные народные блюда. Корреспондент Города55 прогулялся по праздничным локациям. Показываем, как это было:
В День России юные омичи получили паспорта. Вручал их врио губернатора Виталий Хоценко, а Ирина Дубцова исполнила на сцене гимн России. Кстати, вечером понедельника прошел большой концерт певицы на Соборной площади: со сцены она спела как свои знаменитые хиты, так и новую песню.
В Омске вовсю ведется подготовка к выборам нового главы региона. Единый день голосования придется на 10 сентября. Всего в Омской области пройдут 20 избирательных кампаний: это выборы губернатора, довыборы в Заксобрание и 18 муниципальных выборов на территории 13 районов области.
Председатель региональной избирательной комиссии Иван Ходаков сообщил, что проведение выборов обойдется в 360 млн рублей. 70% от этой суммы пойдет на дополнительную оплату членам участковых избирательных комиссий. У омичей-военнослужащих тоже будет возможность проявить свою гражданскую комиссию, так как в зоне проведения СВО решили организовать избирательные комиссии.
Тем временем, становится известно, за кого именно можно будет проголосовать на выборах губернатора. Участником от «Коммунистов России» будет Владимир Казанин. Он рассказал Городу55 о своем настрое перед выборами. Омское отделение ЛДПР тоже определилось со своим кандидатом на выборы губернатора: им стал Максим Макаленко:
Четыре дня форума оказались очень плодотворными для развития региона сразу в нескольких областях. Представители омской делегации успели заключить немало соглашений и обсудить потенциальное сотрудничество по созданию тепличного хозяйства в регионе, открытию нового лесоперерабатывающего предприятия на севере Омской области и строительству современных жилых комплексов компанией «ЮгСтройИнвест». Мы собрали все соглашения в одну подборку:
Ряд важных заявлений во время своего выступления на ПМЭФ-2023 сделал президент Владимир Путин. Так, со следующего года уровень МРОТ будет увеличен на 18,5%, а детское пособие будут выплачивать независимо от доходов семьи.
Добавим, что в пятницу, 16 июня, в Омск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он побывал на омском «Трансмаше» и проверил, как выполняется государственный оборонный заказ.
Всю неделю на территории региона происходили аварии с пострадавшими и погибшими. Публикуем дайджест самых резонансных событий на дорогах:
В Октябрьском и Кировском округах обстреляли машины. Один случай произошел в микрорайоне «Кузьминки», жильцы пожаловались, что устали терпеть такое безобразие. Виновником второй ситуации на улице 1-й Железнодорожной стал 11-летний омич, стрелявший из окна из игрушечного пистолета. Кстати, мы собрали в одном материале «страшные» происшествия весны. Это уже вторая часть подборки самых резонансных происшествий и преступлений:
Первый месяц лета, школьники отправились на заслуженный отдых. Многие из них посетят летние лагеря. Но у детей, отдыхающих в детском лагере «Иртышские зори», каникулы начались не слишком удачно. Родители пожаловались на организацию отдыха в этом лагере. Претензии следующие — отсутствие развлекательных и игровых мероприятий, холодная еда в столовой и вожатые без опыта. Администрация Омска, кстати, не оставила эту жалобу без комментария. Тем временем, Город55 узнал, что на отдых детей-сирот и детей участников боевых действий выделили 2 млн рублей. Но сирот в лагерях будет вдвое меньше.
Одиннадцатиклассники продолжают сдавать ЕГЭ. Уже известны первые результаты. Так, экзамены по химии, географии и литературе на 100 баллов написали 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов. Выпускной для школьников в этом году решили провести в новом формате и объединить с Днем молодежи. Праздник для выпускников начнется 24 июня в 21.00. На концерте выступят Клава Кока и группа Cream Soda.
Добавим, что в омских вузах для детей-абитуриентов участников СВО выделят льготные места. Мы узнали подробности в минобразования Омской области:
Омичи продолжают задыхаться. Практически ни одна неделя в городе не обходится без объявления режима «черного неба». Режим НМУ в Омске объявляли два дня подряд — 12 и 13 июня. Традиционно такие объявления сопровождаются жалобами от горожан на ужасную вонь в разных районах Омска.
Один из пользователей в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» назвал Омск «городом-кладбищем».
Минувшая неделя была полна судебных разбирательств. Омичей приговаривали к различным срокам, а также смягчали ранее вынесенные приговоры. Представляем дайджест таких событий: