Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

Партнеры после ПМЭФ-2023, кандидаты на выборы губернатора и страшные аварии в Омске

18 июня 2023, 09:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
Самые значимые события недели.

День России в Омске

Неделя началась для омичей с выходного дня: 12 июня отмечался День России. В нашем городе в этот день подготовили масштабную праздничную программу.

Вот только не обошлось без непредвиденных происшествий. В ночь с 11 на 12 июня из-за штормового ветра снесло палатки, установленные на центральной улице Омска. Основные мероприятия прошли на Соборной площади и на Любинском проспекте: омичи смогли познакомиться с народными промыслами, посмотреть на национальные костюмы и попробовать традиционные народные блюда. Корреспондент Города55 прогулялся по праздничным локациям. Показываем, как это было:

Ретроавтомобили, народные промыслы и национальные костюмы. Омичи отмечают День России
Узнать подробнее

В День России юные омичи получили паспорта. Вручал их врио губернатора Виталий Хоценко, а Ирина Дубцова исполнила на сцене гимн России. Кстати, вечером понедельника прошел большой концерт певицы на Соборной площади: со сцены она спела как свои знаменитые хиты, так и новую песню.

К поздравлениям омичей традиционно присоединился парк «Вокруг света». Самое большое за Уралом колесо обозрения на День России засияло триколором. Правда, днем отдых омичей в этом парке обернулся неприятными последствиями — из-за перебоев с электричеством посетители застряли на аттракционах.

Сентябрьские выборы губернатора Омской области

В Омске вовсю ведется подготовка к выборам нового главы региона. Единый день голосования придется на 10 сентября. Всего в Омской области пройдут 20 избирательных кампаний: это выборы губернатора, довыборы в Заксобрание и 18 муниципальных выборов на территории 13 районов области.

Председатель региональной избирательной комиссии Иван Ходаков сообщил, что проведение выборов обойдется в 360 млн рублей. 70% от этой суммы пойдет на дополнительную оплату членам участковых избирательных комиссий. У омичей-военнослужащих тоже будет возможность проявить свою гражданскую комиссию, так как в зоне проведения СВО решили организовать избирательные комиссии.

Тем временем, становится известно, за кого именно можно будет проголосовать на выборах губернатора. Участником от «Коммунистов России» будет Владимир Казанин. Он рассказал Городу55 о своем настрое перед выборами. Омское отделение ЛДПР тоже определилось со своим кандидатом на выборы губернатора: им стал Максим Макаленко:

В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора
Узнать подробнее

Омичи на ПМЭФ-2023

С 14 по 17 июня в Петербурге прошел международный экономический форум. Омская делегация во главе с врио губернатора Виталием Хоценко, конечно, тоже поучаствовала в масштабном деловом мероприятии. Кстати, питание и поездки омичей на ПМЭФ-2023 обошлись в 1,2 млн рублей.

Четыре дня форума оказались очень плодотворными для развития региона сразу в нескольких областях. Представители омской делегации успели заключить немало соглашений и обсудить потенциальное сотрудничество по созданию тепличного хозяйства в регионе, открытию нового лесоперерабатывающего предприятия на севере Омской области и строительству современных жилых комплексов компанией «ЮгСтройИнвест». Мы собрали все соглашения в одну подборку:

Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
Узнать подробнее

Ряд важных заявлений во время своего выступления на ПМЭФ-2023 сделал президент Владимир Путин. Так, со следующего года уровень МРОТ будет увеличен на 18,5%, а детское пособие будут выплачивать независимо от доходов семьи.

Добавим, что в пятницу, 16 июня, в Омск прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он побывал на омском «Трансмаше» и проверил, как выполняется государственный оборонный заказ.

Страшные происшествия на дорогах Омска и области

Всю неделю на территории региона происходили аварии с пострадавшими и погибшими. Публикуем дайджест самых резонансных событий на дорогах:

  • В тройном ДТП с фурой на территории Саргатского района пострадала двухлетняя девочка;
  • Молодой мотоциклист погиб под колесами КамАЗа. Авария произошла на проспекте Мира, известно что водитель фуры не уступил дорогу мотоциклисту;
  • Компания из пяти подростков в Колосовском районе перевернулись на ВАЗе в поле. Травмы получили двое парней;
  • На «трассе смерти» из-за плохой видимости ночью 16 июня столкнулись большегруз и автомобиль «Соболь». В результате ДТП на месте скончались водитель «Соболя» и 52-летний пассажир;
  • На трассе «Георгиевка-Сосновка» двое мужчин скончались после того, как врезались на машине в дерево;
  • В субботу утром водителю маршрутки № 550 в районе 24-й Северной стало плохо. Машина врезалась в фонарный столб и забор, спасти водителя так и не удалось.

В Октябрьском и Кировском округах обстреляли машины. Один случай произошел в микрорайоне «Кузьминки», жильцы пожаловались, что устали терпеть такое безобразие. Виновником второй ситуации на улице 1-й Железнодорожной стал 11-летний омич, стрелявший из окна из игрушечного пистолета. Кстати, мы собрали в одном материале «страшные» происшествия весны. Это уже вторая часть подборки самых резонансных происшествий и преступлений:

Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна
Узнать подробнее

Школьники и студенты Омска

Первый месяц лета, школьники отправились на заслуженный отдых. Многие из них посетят летние лагеря. Но у детей, отдыхающих в детском лагере «Иртышские зори», каникулы начались не слишком удачно. Родители пожаловались на организацию отдыха в этом лагере. Претензии следующие — отсутствие развлекательных и игровых мероприятий, холодная еда в столовой и вожатые без опыта. Администрация Омска, кстати, не оставила эту жалобу без комментария. Тем временем, Город55 узнал, что на отдых детей-сирот и детей участников боевых действий выделили 2 млн рублей. Но сирот в лагерях будет вдвое меньше.

Одиннадцатиклассники продолжают сдавать ЕГЭ. Уже известны первые результаты. Так, экзамены по химии, географии и литературе на 100 баллов написали 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов. Выпускной для школьников в этом году решили провести в новом формате и объединить с Днем молодежи. Праздник для выпускников начнется 24 июня в 21.00. На концерте выступят Клава Кока и группа Cream Soda.

Добавим, что в омских вузах для детей-абитуриентов участников СВО выделят льготные места. Мы узнали подробности в минобразования Омской области:

В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Узнать подробнее
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Узнать подробнее

Режим НМУ в Омске несколько дней подряд

Омичи продолжают задыхаться. Практически ни одна неделя в городе не обходится без объявления режима «черного неба». Режим НМУ в Омске объявляли два дня подряд — 12 и 13 июня. Традиционно такие объявления сопровождаются жалобами от горожан на ужасную вонь в разных районах Омска.

Один из пользователей в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» назвал Омск «городом-кладбищем».

Громкие суды и приговоры

Минувшая неделя была полна судебных разбирательств. Омичей приговаривали к различным срокам, а также смягчали ранее вынесенные приговоры. Представляем дайджест таких событий:

  • Бывший худрук Пятого театра Никита Гриншпун выйдет на свободу на год раньше;
  • Трем молодым омичам за организацию наркобизнеса грозит пожизненный срок;
  • Омич подозревается в шпионажа в пользу Германии — его задержали и отправили в СИЗО на два месяца;
  • Экс-замминистра строительства и ЖКХ, а ныне предпринимателя Александра Фрикеля оправдали по крупному делу о мошенничестве при строительстве дороги;
  • 35-летний омич, который сжег свою сожительницу, ближайшие 10,5 лет проведет в колонии строгого режима;
  • Одному из виновников обрушения казармы в Омске в 2015 году смягчили срок. Речь идет о бывшем начальнике производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григории Годнюке;
  • В Омске начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела полиции №7 Антона Козлова, который «крышевал» табачный бизнес;
  • Бывший фельдшер городской поликлиники № 3 передавал информацию о родственниках умерших больных знакомому похоронщику.
#Юлия Истомина#Итоги недели#Новости#Происшествия#Общество#Жалобы#ДТП#Суд#Приговор#ПМЭФ#ПМЭФ-2023#День России#Школа#Выпускной#Выборы#Выборы губернатора Омской области#Режим нму#Город#Омск#Омская область#Виталий Хоценко
Подпишитесь
Заплатил по долгам. Омского депутата Кипервара наказали штрафом за аферу с налогами
Сегодня, 06:34
В омском ЛДПР определились с кандидатом на выборах губернатора
Сегодня, 05:49
Соглашения подписаны. С кем Омская область будет сотрудничать после ПМЭФ-2023
Сегодня, 04:00
Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Вчера, 03:12
Омские вузы не вошли в топ-100 рейтинга университетов России
Сегодня, 07:37