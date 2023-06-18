Партнеры после ПМЭФ-2023, кандидаты на выборы губернатора и страшные аварии в Омске

Первый месяц лета, школьники отправились на заслуженный отдых. Многие из них посетят летние лагеря. Но у детей, отдыхающих в детском лагере «Иртышские зори», каникулы начались не слишком удачно. Родители пожаловались на организацию отдыха в этом лагере. Претензии следующие — отсутствие развлекательных и игровых мероприятий, холодная еда в столовой и вожатые без опыта. Администрация Омска, кстати, не оставила эту жалобу без комментария. Тем временем, Город55 узнал, что на отдых детей-сирот и детей участников боевых действий выделили 2 млн рублей. Но сирот в лагерях будет вдвое меньше.