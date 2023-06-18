Омскую кофейню на улице Ленина выставили на продажу за 8 млн рублей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже действующего кафе «Вояж» в самом центре Омска. Речь идет о филиале, который находится на улице Ленина, 31.
Новый собственник за 8 млн рублей получит торговый зал площадью 201 кв. м, подсобные помещения площадью 200 кв. м, всю мебель, технологическое, барное и кассовое оборудование.
«Все в рабочем состоянии и не требует ремонта. В части торгового зала (118 кв. м) ремонт был произведен в 2022 году. Персонал набран и обучен», — говорится в объявлении.
Есть еще один нюанс. За аренду купленных помещений придется каждый месяц платить 280 тысяч рублей. Коммунальные платежи в эту сумму не входят и оплачиваются отдельно. Договор аренды заключен на пять лет.
Отметим, что сеть кофеен «Вояж» появилась в Омске в 2007 году. Бизнесом владел сын бывшего депутата горсовета Владимира Гаврилова — Андрей Гаврилов.
Сейчас кофейни с названием «Вояж» в городе работают по двум адресам — улица Ленина, 31 (выставленное на продажу заведение) и Думская, 5.