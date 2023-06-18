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Омскую кофейню на улице Ленина выставили на продажу за 8 млн рублей

18 июня 2023, 12:19
Фото: 1MI
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Новому собственнику ежемесячно придется отдавать 280 тысяч рублей за аренду.

На одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже действующего кафе «Вояж» в самом центре Омска. Речь идет о филиале, который находится на улице Ленина, 31.

Новый собственник за 8 млн рублей получит торговый зал площадью 201 кв. м, подсобные помещения площадью 200 кв. м, всю мебель, технологическое, барное и кассовое оборудование.

«Все в рабочем состоянии и не требует ремонта. В части торгового зала (118 кв. м) ремонт был произведен в 2022 году. Персонал набран и обучен», — говорится в объявлении.

Есть еще один нюанс. За аренду купленных помещений придется каждый месяц платить 280 тысяч рублей. Коммунальные платежи в эту сумму не входят и оплачиваются отдельно. Договор аренды заключен на пять лет.

Отметим, что сеть кофеен «Вояж» появилась в Омске в 2007 году. Бизнесом владел сын бывшего депутата горсовета Владимира Гаврилова — Андрей Гаврилов.

Сейчас кофейни с названием «Вояж» в городе работают по двум адресам — улица Ленина, 31 (выставленное на продажу заведение) и Думская, 5.

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#Кафе#Продажа#Бизнес#Объявление#Общество#Город#Новости#Омск#Юлия Истомина
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