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На Омск идет жесткое похолодание

18 июня 2023, 09:36
Фото: 1MI
Омичей ждут ливни, грозы и мощное похолодание
В некоторых районах столбик термометра опустится до +6 градусов Цельсия.

В ГУ МЧС по Омской области предупредили жителей Омска и области об опасной погоде, которая накроет регион уже в ближайшие сутки.

«19-20 июня 2023 года местами по Омской области ожидаются опасные явления: очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, очень сильный ветер порывами 25 м/с и более, гроза», — сообщили в региональном МЧС.
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Далее, по прогнозам ведомства, омичей ждет похолодание. При чем, если судить по сводке Обь-Иртышского УГМС, оно будет весьма существенным. Так, ночью, 20 июня, столбик термометра опустится до +2…+7 градусов, а днем потеплеет лишь до +11…+16, а местами только до +6 градусов.

В среду, 21 июня, ситуация с погодой практически не изменится, — ночью +2…+7, днем +13…+18 градусов. При и во вторник и на следующий день ожидаются дожди, а кое-где даже ливни.

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