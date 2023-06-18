На Омск идет жесткое похолодание

Далее, по прогнозам ведомства, омичей ждет похолодание. При чем, если судить по сводке Обь-Иртышского УГМС, оно будет весьма существенным. Так, ночью, 20 июня, столбик термометра опустится до +2…+7 градусов, а днем потеплеет лишь до +11…+16, а местами только до +6 градусов.