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Красота и грация. Цветочный забег в Омске собрал рекордное количество участниц

18 июня 2023, 10:15
Фото: Юлия Решетняк / Пресс-служба Минспорта Омской области

В омском Цветочном забеге поучаствовало рекордное количество девушек

Событие прошло 18 июня на «Зеленом острове».

В воскресенье, 18 июня, в парке «Зеленый остров» прошел Цветочный забег, участницами которого стали девушки из 10-ти регионов страны. В пресс-службе омского минспорта сообщили, что мероприятие в 2023 году собрало рекордное количество участниц — 700 любительниц бега.

Помимо омичек свои силы в самом красивом забеге попробовали жительницы Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

«Сегодня в Омске на Зеленом острове невероятная концентрация красоты. Это связано с тем, что здесь проходит Цветочный забег, и участвуют в нем только представительницы прекрасного пола — самые спортивные, веселые, заводные девушки! И отлично, что число их с каждым годом растет», — рассказал первый замминистра спорта Иван Колесник.
Фото: Пресс-служба Минспорта Омской области

Девушки в рамках забега могли преодолеть две дистанции — 3 и 10 км. На дистанции 3 км 1 место оказалось за жительницей Якутии Региной Кулагиной, принимавшей участие в забеге уже четвертый раз. Второе и третье место — у омичек Натальи Крикун и Марии Федоренко.

На дистанции 10 км первое, второе и третье места — у девушек, представлявших омский регион: Тамары Волниной, Ольги Роганской, Алены Васильевой.

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#Юлия Истомина#Спорт#Марафон#Минспорта#Иван Колесник#Общество#Город#Новости#Омск
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