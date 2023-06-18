Красота и грация. Цветочный забег в Омске собрал рекордное количество участниц

Девушки в рамках забега могли преодолеть две дистанции — 3 и 10 км. На дистанции 3 км 1 место оказалось за жительницей Якутии Региной Кулагиной, принимавшей участие в забеге уже четвертый раз. Второе и третье место — у омичек Натальи Крикун и Марии Федоренко.