Горели кровли трех домов. В Омске на 25-й Линии произошел пожар в частном доме

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Городу55 стало известно о пожаре, случившимся сегодня вечером в Центральном округе Омска. К моменту прибытия пожарных на место происшествия огнем из-за плотной застройки были охвачены кровли трех домов по улице 25-я Линия.
Одноэтажный частный дом по адресу 25-я Линия, 86 сгорел полностью. По данным пресс-службы регионального МЧС, на месте работали семь единиц спецтехники и 35 пожарных.
Огнем была охвачена территория около 200 кв. м. Локализовать пожар удалось к 20.22. По предварительной информации, никто из людей не пострадал в пожаре. Причину возгорания установят позже дознаватели МЧС.
Добавим, что омичи как раз сегодня вечером жаловались на клубы дыма в Центральном округе Омска.