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Горели кровли трех домов. В Омске на 25-й Линии произошел пожар в частном доме

18 июня 2023, 14:44
Фото: МЧС Омской области

Воскресным вечером в Омске загорелся частный дом по улице 25-я Линия

На месте работали 35 пожарных и 7 единиц спецтехники.

Городу55 стало известно о пожаре, случившимся сегодня вечером в Центральном округе Омска. К моменту прибытия пожарных на место происшествия огнем из-за плотной застройки были охвачены кровли трех домов по улице 25-я Линия.

Одноэтажный частный дом по адресу 25-я Линия, 86 сгорел полностью. По данным пресс-службы регионального МЧС, на месте работали семь единиц спецтехники и 35 пожарных.

Фото: Пресс-служба МЧС Омской области

Огнем была охвачена территория около 200 кв. м. Локализовать пожар удалось к 20.22. По предварительной информации, никто из людей не пострадал в пожаре. Причину возгорания установят позже дознаватели МЧС.

Добавим, что омичи как раз сегодня вечером жаловались на клубы дыма в Центральном округе Омска.

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#Юлия Истомина#Пожары#Пожары в Омской области#Пожарные#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск
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