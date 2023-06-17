В омском минтрансе прокомментировали проблемы с зарплатами и материалами на гидроузле

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В минтрансе Омской области Городу55 объяснили, что оплата за уже выполненные работы произведена в полном объеме. Никакой задолженности, по данным министерства, у правительства перед «МежРегионСтроем» нет.
«Финансирование объекта предусмотрено в полном объеме. По информации заказчика на объекте, численность занятых рабочих не меняется. Сейчас на объекте занято 200 человек», — добавили в пресс-центре министерства.
По словам заказчика работ, в последние две недели с подрядчиком проводилось несколько совещаний, была подписана дорожная карта по дальнейшему строительству объекта.
Как ранее Город55 сообщал, что на стройплощадку Красногорского гидроузла не вышли работники привлеченной к проекту ООО «РТЛК». Спецтехникой компании пользуются как сами сотрудники, так и специалисты ООО «МежРегионСтрой» — генподрядчика, который взялся за омский долгострой.
Источник издания сообщает, что коллектив ООО «РТЛК» перестал ходить на работу из-за задержки зарплаты на две недели. При этом водителям, которые занимаются перевозкой сотрудников, не платят на протяжении двух месяцев. Высшее руководство объясняет рабочим, что проблемы с выплатами возникли якобы из-за того, что заказчик — облправительство — не выделяет средства.