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В омском минтрансе прокомментировали проблемы с зарплатами и материалами на гидроузле

17 июня 2023, 08:25
Фото: Город55
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В министерстве объяснили, что подрядной организации, занимающейся проектом, выплатили весь объем средств за проделанные работы.

В минтрансе Омской области Городу55 объяснили, что оплата за уже выполненные работы произведена в полном объеме. Никакой задолженности, по данным министерства, у правительства перед «МежРегионСтроем» нет.

«Финансирование объекта предусмотрено в полном объеме. По информации заказчика на объекте, численность занятых рабочих не меняется. Сейчас на объекте занято 200 человек», — добавили в пресс-центре министерства.

По словам заказчика работ, в последние две недели с подрядчиком проводилось несколько совещаний, была подписана дорожная карта по дальнейшему строительству объекта.

Как ранее Город55 сообщал, что на стройплощадку Красногорского гидроузла не вышли работники привлеченной к проекту ООО «РТЛК». Спецтехникой компании пользуются как сами сотрудники, так и специалисты ООО «МежРегионСтрой» — генподрядчика, который взялся за омский долгострой.

Источник издания сообщает, что коллектив ООО «РТЛК» перестал ходить на работу из-за задержки зарплаты на две недели. При этом водителям, которые занимаются перевозкой сотрудников, не платят на протяжении двух месяцев. Высшее руководство объясняет рабочим, что проблемы с выплатами возникли якобы из-за того, что заказчик — облправительство — не выделяет средства.

Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
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#Новости#Омск#Омская область#Строительство#Общество#Жалобы#Красногорский гидроузел#Правительство Омской области#ООО МежРегионСтрой#Задержка заработной платы
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Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
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