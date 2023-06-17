В омском минтрансе прокомментировали проблемы с зарплатами и материалами на гидроузле

Источник издания сообщает, что коллектив ООО «РТЛК» перестал ходить на работу из-за задержки зарплаты на две недели. При этом водителям, которые занимаются перевозкой сотрудников, не платят на протяжении двух месяцев. Высшее руководство объясняет рабочим, что проблемы с выплатами возникли якобы из-за того, что заказчик — облправительство — не выделяет средства.