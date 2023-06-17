В Омске проблемный дом по улице Перелета с 324 дольщиками достроят за 597 млн рублей

Многоэтажку на земельном участке с кадастровым номером 55:36:110101:22856, площадью 10487 кв. м начали возводить еще в 2014 году. Застройщиком было общество с ограниченной ответственностью «Красноярская промышленная компания», учредителем которой был Иван Притыкин. Однако в 2020 году компанию признали банкротом, в том же году приостановили строительство. Правда, консервацию так и не сделали.