В Омске проблемный дом по улице Перелета с 324 дольщиками достроят за 597 млн рублей

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«Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Омской области» ищет подрядчика, который завершит строительство многоэтажного жилого дома по улице Перелета. На достройку проблемного объекта в Кировском округе выделили 597,2 млн рублей.
Многоэтажку на земельном участке с кадастровым номером 55:36:110101:22856, площадью 10487 кв. м начали возводить еще в 2014 году. Застройщиком было общество с ограниченной ответственностью «Красноярская промышленная компания», учредителем которой был Иван Притыкин. Однако в 2020 году компанию признали банкротом, в том же году приостановили строительство. Правда, консервацию так и не сделали.
Права на землю и объект незавершенного строительства к региональному фонду перешли в июне 2022 года. Уже в августе прошлого года выбрали подрядчика для проведения проектно-изыскательных работ и разработки рабочей документации. Работу доверили ООО «СибГеоПроект». Положительное заключение госэкспертизы на проект фонд получил 25 мая 2023 года.
Как следует из аукционной документации, к завершению строительства проблемной многоэтажки на Перелета хотят приступить в августе 2023 года. На достройку дома у подрядчика будет целый год. Окончание работ запланировано на июль 2024-го.
Дом на Перелета на 353 квартиры будет переменной этажности — 16-14-12 этажей. 293 квартир будут однокомнатными, еще 60 — двухкомнатными. В настоящий момент строительная готовность проблемного дома оценивается в 55%. Своих квартир в высотке на Перелета дожидаются 324 дольщика.
Добавим, что подрядчику перед началом основным общестроительных работ нужно выполнить ряд мероприятий, в частности разработать проект производства работ, расчистить территорию от старых конструкций и кустарников, построить инженерные сети для обеспечения нужд стройплощадки, сделать временные здания и дороги, установить башенный кран и временное ограждение стройплощадки, а также смонтировать систему видеонаблюдения.
Заявки на торги будут принимать до 3 июля 2023 года, выбрать победителя обещают уже 7 июля.