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В Омске нашли 13-летнего мальчика из Ишима, который сдал телефон в ломбард

17 июня 2023, 09:10
Фото: Город55
иллюстрация
На поиски подростка понадобилось около недели.

Мама пропавшего мальчика опубликовала пост в социальных сетях 15 июня. По ее словам, ребенок перестал выходить на связь еще 12 числа, и с этого времени поиски не дали никаких результатов.

Сегодня, 17 июня, полицейские рассказали о том, что вместе с добровольцами нашли подростка. 13-летний парень находился рядом со школой № 44 в городке Нефтяниках. А проживает он с семьей в Ишиме.

Его доставили в отдел полиции, куда пригласили и мать ребенка. По предварительным данным, в отношении ребенка не было совершено противоправных действий за время его отсутствия дома.

Ранее Город55 писал о том, что делать, если пропал человек. Куда обращаться в первую очередь, как связаться с волонтерами поисково-спасательных отрядов — по ссылке ниже.

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Алина Ясинская#Полиция#Пропал ребенок#Общество#Дети#Происшествия#Новости#Омск
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