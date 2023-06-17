В Омске нашли 13-летнего мальчика из Ишима, который сдал телефон в ломбард

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Мама пропавшего мальчика опубликовала пост в социальных сетях 15 июня. По ее словам, ребенок перестал выходить на связь еще 12 числа, и с этого времени поиски не дали никаких результатов.
Сегодня, 17 июня, полицейские рассказали о том, что вместе с добровольцами нашли подростка. 13-летний парень находился рядом со школой № 44 в городке Нефтяниках. А проживает он с семьей в Ишиме.
Его доставили в отдел полиции, куда пригласили и мать ребенка. По предварительным данным, в отношении ребенка не было совершено противоправных действий за время его отсутствия дома.
Ранее Город55 писал о том, что делать, если пропал человек. Куда обращаться в первую очередь, как связаться с волонтерами поисково-спасательных отрядов — по ссылке ниже.