Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
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Updated Сегодня, 03:15
Как выяснил Город55, на строительной площадке Красногорского гидроузла со вчерашнего дня не работают сотрудники ООО «РТЛК». Компания предоставляет генеральному подрядчику ООО «МежРегионСтрой» («МРС») спецтехнику, которой пользуются все рабочие на объекте.
Как сообщил осведомленный источник, как строителям «МРС», так и всем привлеченным к проекту субподрядчикам на протяжении двух недель задерживают зарплату. При этом водители, занимающиеся доставкой работников на объект, ждут положенных выплат вот уже два месяца.
Руководство «МРС» объясняет рабочим задержку зарплаты тем, что заказчик — правительство Омской области — якобы не выделяет средства. Вместе с тем проблема с выплатами в компании имеет куда более масштабный характер: по информации Города55 в других регионах, где «МРС» ведет строительные работы, сотрудникам также не предоставляют вовремя зарплату.
Московское ООО «МежРегионСтрой» образовалось в 2009 году. Генеральным директором выступает Олег Кузнецов. Согласно данным Rusprofile, выручка компании за 2022 год составила 637 млн рублей, что на 123% больше в сравнении с 2021 годом. Вместе с тем чистой прибыли стало на 60% меньше — 2 млн рублей в 2022 году.
Кроме того, согласно трудовому договору, привлеченные к строительству гидроузла рабочие трудятся 40 часов в неделю. Однако фактически они находятся на объекте по 56 часов, и переработки никак не оплачиваются, сообщил источник. Условия труда на строительной площадке, по словам рабочих, также оставляют желать лучшего: в вагончиках нет холодильников, сотрудники привозят питьевую воду на объект самостоятельно.
По этим причинам многие рабочие увольняются и отказываются заканчивать работу. Известно, что в день с объекта уходят до пяти человек. Как сообщает наш источник, сотрудники «МРС» также намерены отказаться от исполнения своих обязанностей в связи с задержкой зарплаты вслед за работниками ООО «РТЛК». Уже прошла консультация с трудовой инспекцией, рабочие планируют добиваться выплат через суд.
Более того, на площадке нет строительных материалов, чтобы продолжить работу. Песок, щебень и другие смеси «МРС» брал в долг с последующей оплатой, но так его и не погасил.
Напомним, что сумма контракта, заключенного с «МежРегионСтроем», составляет 4,6 млрд рублей. На первый этап строительства собираются потратить около 3,8 млрд рублей в ближайшие два года. Однако теперь возникают сомнения, будет ли достроен объект к положенному сроку. Пусковой комплекс Красногорского гидроузла планируют ввести в эксплуатацию не позднее 2025 года.
Сама идея о строительстве объекта на Иртыше в районе Красной Горки возникла в 2007 году, когда регионом еще руководил Леонид Полежаев. Работа «закипела» в 2008 году, когда на объект зашел «Мостовик». Проект хотели закончить к 2016 году, но стройка свернулась из-за банкротства компании.
Ранее Город55 писал о чиновнике, курировавшем строительство гидроузла. Он попался на взятке, которая пошла на строительство дачи буквально в нескольких метрах от гидроузла.