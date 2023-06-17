Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат

По этим причинам многие рабочие увольняются и отказываются заканчивать работу. Известно, что в день с объекта уходят до пяти человек. Как сообщает наш источник, сотрудники «МРС» также намерены отказаться от исполнения своих обязанностей в связи с задержкой зарплаты вслед за работниками ООО «РТЛК». Уже прошла консультация с трудовой инспекцией, рабочие планируют добиваться выплат через суд.