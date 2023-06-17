Руководство «Омскэлектро» проконтролировало реконструкцию сетей в двух округах

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Сегодня, 17 июня, специалисты «Омскэлектро» во главе с гендиректором Андреем Жуковским побывали на двух объектах электроснабжения, которые сейчас модернизируют подрядные организации в рамках собственной инвестиционной программы компании. В «Омскэлектро» отмечают, что уже несколько лет отдают подобные работы на аутсорсинг, потому что их объем очень большой — сети с каждым годом прирастают, и своими силами электроснабжающая организация не всегда справляется.
Один из объектов, где сегодня побывало руководство «Омскэлектро», — 10-тикиловольтная воздушная линия электропередач в частном секторе по улице Молодежной за Забайкальским рынком. Старые деревянные опоры здесь меняют на новые железобетонные, а голый провод — на самонесущий изолированный (СИП).
«Данный участок состоит из 16 опор, 910 метров провода. Сейчас подрядчик монтирует разъединитель линейной наружной установки. В свое время при формировании инвестиционной программы мы отталкивались от наиболее сложных и проблемных участков. Но сделать все разом не представляется возможным, поэтому весь процесс поделен на этапы. В данном случае проводится один из этих этапов. В этом году у нас 13 подобных объектов, общая протяженность всех линий, подлежащих замене, — свыше 14 километров», — пояснил директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.
Энергетик отметил, что реконструкция линии обеспечит бесперебойность и надежность электроснабжения потребителей. В частности, СИП, который протянут вместо голого провода, позволит избежать коротких замыканий в случае падения веток или деревьев, а также при схлесте проводов во время непогоды. В период ветровых нагрузок здесь случались аварийные отключения электричества. Кроме того, в рамках программ по защите экологии и сохранения краснокнижных видов животных, подрядчики сразу ставят на линии птицезащитные устройства.
«Один из ключевых параметров для нас — это срок работ. В данном случае мы видим, что подрядчик работает согласно графику, и даже более того — идет с опережением. Но нам важно, чтобы при этом не пострадало качество. Именно поэтому мы сюда и приехали — посмотреть, как идут работы», — сказал Дмитрий Ларин.
Второй объект, на котором сегодня побывала инспекция «Омскэлектро», — подземная линия электропередач на 1-й Восточной в Центральном округе Омска. Ее прокладывают на глубине 1,5-2 метров с помощью специальной техники.
«На этом объекте методом горизонтального наклонного бурения прокладывается кабель с изоляцией из современного материала — сшитого полиэтилена. Он практически вечный, срок эксплуатации не менее 30 лет. Кабельные линии здесь давно используются, достаточно много технологических нарушений, поэтому в рамках инвестиционной программы компании „Омскэлектро“ мы проводим их замену. Несмотря на то, что срок окончания работ у нас — конец 2023 года, перед сотрудниками и всеми подрядчиками поставлена задача уложиться до конца августа — начала сентября. К этому времени мы должны закончить все работы в рамках инвестиционной программы компании на этот год. Сейчас примерно на 65% они выполнены», — рассказал гендиректор «Омскэлектро» Андрей Жуковский.
По его словам, в этом году капиталовложения в обновление энергетической инфраструктуры Омска составляют более 1 млрд рублей.
«Это требует еженедельного контроля, и, по поручению мэра Сергея Шелеста, мы с коллегами делаем объезды. В рабочие дни мы занимаемся текущими вопросами, суббота традиционно более свободный день, поэтому мы решили по примеру врио губернатора Омской области Виталия Хоценко каждую субботу ездить по объектам с проверкой. Контролируем работы по замене кабеля на высоковольтных воздушных линиях. Кроме того, у нас достаточно много работ производится по замене трансформаторов, которые тоже уже изжили себя. Огромный пласт работы касается цифровизации. В соответствии с поручением президента России, к 2030 году энергетика должна перейти целиком на цифровые рельсы, поэтому серьезное внимание уделяется программному обеспечению, замене оборудования и тем новым технологиям, которые сейчас есть в энергетике», — подчеркнул Андрей Жуковский.
По итогам проверки он отметил, что никаких серьезных проблем на объектах нет, все технические вопросы решаются в рабочем порядке.