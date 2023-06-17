Руководство «Омскэлектро» проконтролировало реконструкцию сетей в двух округах

Сегодня, 17 июня, специалисты «Омскэлектро» во главе с гендиректором Андреем Жуковским побывали на двух объектах электроснабжения, которые сейчас модернизируют подрядные организации в рамках собственной инвестиционной программы компании. В «Омскэлектро» отмечают, что уже несколько лет отдают подобные работы на аутсорсинг, потому что их объем очень большой — сети с каждым годом прирастают, и своими силами электроснабжающая организация не всегда справляется.