Омские врачи спасли жизнь 150-килограммовой женщине, которая упала с третьего этажа

Над пациенткой одновременно работали четыре хирурга. В случае чего женщине сразу могли прийти на помощь реаниматологи, которые также находились в операционной. Как сообщили в пресс-службе минздрава, с омичкой сейчас все в порядке. Теперь ей нужно пройти длительное восстановительное лечение.