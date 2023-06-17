Омские врачи спасли жизнь 150-килограммовой женщине, которая упала с третьего этажа

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В областном министерстве здравоохранения рассказали о спасении молодой женщины. Омичка выпала из окна третьего этажа и получила серьезные травмы. Врачи проводили сложнейшую операцию в течение шести часов. В конечном итоге она благополучно завершилась.
Как объяснили специалисты, тяжелые травмы женщина получила из-за своего веса — пациентка весит около 150 кг. У нее диагностировали переломы голеней обеих ног, бедра и сильные повреждения таза. В БСМП №1 медики решили сразу везти пострадавшую в операционную.
«Людей с таким запредельно большим весом всегда сложно обследовать и оперировать. У них, как правило, много сопутствующих заболеваний, которые могут осложнить ход операции и дальнейшего лечения. Нам удалось все повреждения скелета прооперировать за один раз», — отметил заведующий отделением травматологии Олег Козарь.
Над пациенткой одновременно работали четыре хирурга. В случае чего женщине сразу могли прийти на помощь реаниматологи, которые также находились в операционной. Как сообщили в пресс-службе минздрава, с омичкой сейчас все в порядке. Теперь ей нужно пройти длительное восстановительное лечение.
Ранее Город55 писал о том, как омским врачам удалось спасти десятилетнюю девочку. У нее долгое время был насморк и заложенность носа. Из-за воспалительного процесса юная пациентка могла потерять зрение. Кроме того, возникла угроза сепсиса. Медики прооперировали девочку и назначили антибактериальное противовоспалительное физиолечение.