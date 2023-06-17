Омск сравнялся с Москвой в рейтинге мегаполисов по доступности культуры

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Появился рейтинг городов-миллионников России, в котором главным критерием оценки стала доступность культуры для местных жителей. NewsNN собрал информацию о количестве библиотек, музеев, театров и домов культуры. Омск в этом списке оказался где-то посередине. Всего в рейтинге представлено 16 городов.
При анализе во внимание брали и государственные учреждения культуры, и частные. Как уточняют авторы исследования, данные брались в расчете на 100 тыс человек. В основу была взята информация, представленная на портале «Культура.РФ», на сайтах ЦБС городов и «Яндекс Афиши».
Больше всего читать, как оказалось, любят в Краснодаре — у города в рейтинге 7,9 баллов. Примерно столько же у Нижнего Новгорода, который занял вторую строчку (7,7). Замыкает тройку лидеров Самара с 5,8 баллами. Омск оказался на четвертой позиции с конца с 4 баллами. Хуже ситуация только у Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга, хотя это одни из самых крупных мегаполисов страны.
С театральной частью у Омска дела обстоят лучше — седьмая строчка в рейтинге (11 баллов). В Казани, Перми и Воронеже примерно такое же положение, что и в Омске. Лидером стала культурная столица России — Санкт-Петербург. Здесь на 100 тыс жителей приходится 1,8 театров. В тройку первых также вошли Новосибирск (15 баллов) и Москва (14 баллов).
Восьмое место Омск занял в рейтинге по числу музеев (11 баллов). В Новосибирске и Нижнем Новгороде примерно похожая ситуация. Эти города показали одинаковый результат — 2,9. Первые строчки заняли Санкт-Петербург (16 баллов), Казань (15 баллов) и Екатеринбург (14 баллов).
Доступнее всего для жителей Омска оказались галереи и выставочные залы. Город разделил пятое место с Ростовом-на-Дону, Пермью и Нижним Новгородом (по 11 баллов). В число лидеров же попали Уфа (16 баллов), Екатеринбург (15 баллов) и Самара (14 баллов).
Достаточно скудно в Омске с домами культуры (4 балла). На 100 тыс жителей здесь приходится всего 1,1 ДК. Аутсайдерам рейтинга по этому критерию также стали Самара, Воронеж (по 4 балла) и Санкт-Петербург (1 балл). Примечательно, что культурная столица России по всем остальным показателям занимала лидирующую позицию. В то же время в Перми оказалось очень много домов культуры, из-за чего город занял первое место (16 баллов, 20 ДК).
Если оценивать доступность культуры в мегаполисах в общем, то Омск находится наравне с Москвой — по 42 балла у того и другого города. Не хватает еще трех баллов, чтобы дойти до уровня Санкт-Петербурга, который занял седьмое место. В итоговом рейтинге Омск занял девятую строчку среди 16 миллионников. Позицию выше заняла столица России, уступившая место Санкт-Петербургу.
Меньше всего культурных учреждений зарегистрировано в Красноярске (28 баллов), Ростове-на-Дону (33 балла) и Челябинске (35 баллов). В первой тройке, по данным за 2023 год, находятся Нижний Новгород (66 баллов), Пермь (60 баллов) и Казань (55 баллов).