Омск сравнялся с Москвой в рейтинге мегаполисов по доступности культуры

Достаточно скудно в Омске с домами культуры (4 балла). На 100 тыс жителей здесь приходится всего 1,1 ДК. Аутсайдерам рейтинга по этому критерию также стали Самара, Воронеж (по 4 балла) и Санкт-Петербург (1 балл). Примечательно, что культурная столица России по всем остальным показателям занимала лидирующую позицию. В то же время в Перми оказалось очень много домов культуры, из-за чего город занял первое место (16 баллов, 20 ДК).