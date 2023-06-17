«Как котик, но только змейка». Жителей Тары обеспокоил новый чешуйчатый сосед

По словам очевидцев, она вовсе не проползала там случайно. Некоторые утверждают, что она живет на этой улице. Облюбовав заросли у одного из многоквартирных домов, змея выползла к людям. Последний раз ее видели на парковке у магазина «Обои» и ювелирного салона. Известно, что в данное время там идет строительство нового торгового павильона.