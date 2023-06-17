«Как котик, но только змейка». Жителей Тары обеспокоил новый чешуйчатый сосед

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В паблике «Тара360º | Новости Тары» опубликован пост с информацией о появлении в Таре черной змеи. Как уточнил автор, он увидел ее на улице 40 лет ВЛКСМ.
По словам очевидцев, она вовсе не проползала там случайно. Некоторые утверждают, что она живет на этой улице. Облюбовав заросли у одного из многоквартирных домов, змея выползла к людям. Последний раз ее видели на парковке у магазина «Обои» и ювелирного салона. Известно, что в данное время там идет строительство нового торгового павильона.
«За домом очень высокая трава, которая на протяжении всего лета не скашивается, возможно, она живет там и не одна. Не знаем, куда обращаться, чтобы приняли меры», — выразили беспокойство местные жители.
Автор поста уточнил, что это самый центр Тары, рядом расположен детский сад. В комментариях один из пользователей предположил, что змея могла быть домашним питомцем. Возможно, она сбежала или хозяин сам выпустил ее на улицу. Несколько человек отметили, что встретить в северных районах змею — норма, так как они здесь обитают.
«Обычный ужик. Это как котик, но только змейка», — оценил чешуйчатую даму один из комментаторов.
Напомним, что ранее жители Омской области встречались со змеями в Большереченском и Муромцевском районах. В первом случае любитель пособирать ягоды отправился в лес и наткнулся на рептилию. В Муромцево встреча со змеей для ребенка закончилась больницей. По итогу с мальчиком все в порядке.