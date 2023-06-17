Хоценко заявил о планах построить аэропорт Омск-Федеровка до 2028 года

На строительство аэропорта нужно больше 16 млрд рублей, выделенных только из федерального бюджета. В общей сложности этот проект оценивается в 36 млрд рублей. Ранее Александр Бурков в должности губернатора Омской области сообщал, что в проект нового аэровокзала готовы вложиться инвесторы. Правда, конкретных имен он не называл.