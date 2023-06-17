Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Изображение материала

Хоценко заявил о планах построить аэропорт Омск-Федеровка до 2028 года

17 июня 2023, 11:47
Фото: Город55
иллюстрация
Врио губернатора Омской области намерен подписать концессионное соглашение по этому проекту до конца 2023 года.

Проект аэропорта Омск-Федоровка собираются возобновить. Построить новый аэровокзал в черте Омской области планируется до 2028 года. Врио губернатора региона Виталий Хоценко рассказал об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Сейчас у нас аэропорт в городе, мы планируем его выносить на 30 км от [центра] города. Планируем до 2028 года проект реализовать. Самая ближайшая задача — выйти на концессионное соглашение. По-хорошему, должны сделать это еще до конца года», — сообщил Хоценко (цитата по ТАСС).

На строительство аэропорта нужно больше 16 млрд рублей, выделенных только из федерального бюджета. В общей сложности этот проект оценивается в 36 млрд рублей. Ранее Александр Бурков в должности губернатора Омской области сообщал, что в проект нового аэровокзала готовы вложиться инвесторы. Правда, конкретных имен он не называл.

Добавим, что недостроенный омский аэропорт попал в конце 2021 года в «лист ожидания». Комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры отметил его как объект, который успешно прошел ранжирование, но не был достроен из-за недостатка финансирования.

Александр Бурков сообщил, что аэропорт «Федоровка» построят в течение пяти лет
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко#Политика#Город#Экономика#Строительство#Аэропорт#Омский аэропорт#Омск-Федоровка#Долгострой
Подпишитесь
Уходят «пачками». Строители гидроузла под Омском отказались работать из-за зарплат
Сегодня, 03:12
Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»
Сегодня, 05:38
На стройке развязки у Ленинградского моста в Омске уже освоили почти 101 млн рублей
Сегодня, 06:00
Омск сравнялся с Москвой в рейтинге мегаполисов по доступности культуры
Сегодня, 07:40
В Омске проблемный дом по улице Перелета с 324 дольщиками достроят за 597 млн рублей
Сегодня, 06:40
«Как котик, но только змейка». Жителей Тары обеспокоил новый чешуйчатый сосед
Сегодня, 11:16