Хоценко заявил о планах построить аэропорт Омск-Федеровка до 2028 года

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Проект аэропорта Омск-Федоровка собираются возобновить. Построить новый аэровокзал в черте Омской области планируется до 2028 года. Врио губернатора региона Виталий Хоценко рассказал об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«Сейчас у нас аэропорт в городе, мы планируем его выносить на 30 км от [центра] города. Планируем до 2028 года проект реализовать. Самая ближайшая задача — выйти на концессионное соглашение. По-хорошему, должны сделать это еще до конца года», — сообщил Хоценко (цитата по ТАСС).
На строительство аэропорта нужно больше 16 млрд рублей, выделенных только из федерального бюджета. В общей сложности этот проект оценивается в 36 млрд рублей. Ранее Александр Бурков в должности губернатора Омской области сообщал, что в проект нового аэровокзала готовы вложиться инвесторы. Правда, конкретных имен он не называл.
Добавим, что недостроенный омский аэропорт попал в конце 2021 года в «лист ожидания». Комитет транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры отметил его как объект, который успешно прошел ранжирование, но не был достроен из-за недостатка финансирования.