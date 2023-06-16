Выпускные в омских школах объединили с Днем Молодежи

Сначала выпускников поздравят в школах и вручат им аттестаты. После официальной части ребят пригласят в специально отведенную VIP-зону, на Соборной площади, где их уже поздравят первые лица города и области. Кроме того, впервые для омских выпускников, а также всех жителей города организуют концерт, на котором выступят приглашенные звезды.