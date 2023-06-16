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Выпускные в омских школах объединили с Днем Молодежи

16 июня 2023, 05:10
Фото: Город55
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Ведущим мероприятия будет известный российский певец и телеведущий Вячеслав Макаров.

В пресс-службе Администрации Омска сообщили, что в 2023 году по всей стране выпускной пройдет в новом формате. Его решили объединить с Днем Молодежи. Праздник для выпускников начнется в 9 часов вечера.

Сначала выпускников поздравят в школах и вручат им аттестаты. После официальной части ребят пригласят в специально отведенную VIP-зону, на Соборной площади, где их уже поздравят первые лица города и области. Кроме того, впервые для омских выпускников, а также всех жителей города организуют концерт, на котором выступят приглашенные звезды.

Напомним, что 24 июня в 20:30 для омичей выступят Клава Кока и группа Cream Soda.

#Ксения Карагодина#Выпускной#Выпускной 2023#День молодежи#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Праздники#Школьники#Выпускники
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