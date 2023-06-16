В Сбере заявили о готовности финансировать транспортные проекты в Сибири

Анатолий Попов согласился с участниками сессии в том, что транспортная инфраструктура — один из ключевых факторов в развитии региона. Банк готов инвестировать в региональные проекты, о чем свидетельствует его партнерство с такими крупнейшими компаниями, как РУСАЛ, «Норникель», и строительство горнолыжного курорта «Манжерок».