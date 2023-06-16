В Сбере заявили о готовности финансировать транспортные проекты в Сибири

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В дискуссии также приняли участие региональный вице-президент компании «РУСАЛ» Елена Безденежных, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, депутат Государственной думы РФ Александр Дроздов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.
Участники обсудили возможности использования тех или иных инструментов и план развития Сибири, а также перспективы внедрения лучших мировых практик на ее территории.
Дмитрий Вахруков отметил, что развитие регионов тормозят инфраструктурные ограничения, поэтому инвестиционная программа в Сибири направлена на устранение этих проблем. На территории уже существует 185 инвестиционных проектов, которые предполагают создание около 180 тыс. рабочих мест.
Сергей Цивилев подчеркнул, что одной из ключевых задач в развитии регионов Сибири является создание достаточной транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной. Губернатор считает необходимым объединение сибирских регионов вместо их конкуренции друг с другом. Андрей Клепач отметил важность разработки программ социального развития, чтобы люди не уезжали из Сибири.
Анатолий Попов согласился с участниками сессии в том, что транспортная инфраструктура — один из ключевых факторов в развитии региона. Банк готов инвестировать в региональные проекты, о чем свидетельствует его партнерство с такими крупнейшими компаниями, как РУСАЛ, «Норникель», и строительство горнолыжного курорта «Манжерок».