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В Сбере заявили о готовности финансировать транспортные проекты в Сибири

16 июня 2023, 17:29
Фото: piqsels.com
В ходе сессии «Новое развитие Сибири: мегапроект XXI века» на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов сообщил о готовности банка финансировать проекты по развитию транспортной инфраструктуры в Сибири.

В дискуссии также приняли участие региональный вице-президент компании «РУСАЛ» Елена Безденежных, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, депутат Государственной думы РФ Александр Дроздов, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач и губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев.

Участники обсудили возможности использования тех или иных инструментов и план развития Сибири, а также перспективы внедрения лучших мировых практик на ее территории.

Дмитрий Вахруков отметил, что развитие регионов тормозят инфраструктурные ограничения, поэтому инвестиционная программа в Сибири направлена на устранение этих проблем. На территории уже существует 185 инвестиционных проектов, которые предполагают создание около 180 тыс. рабочих мест.

Сергей Цивилев подчеркнул, что одной из ключевых задач в развитии регионов Сибири является создание достаточной транспортной инфраструктуры, особенно железнодорожной. Губернатор считает необходимым объединение сибирских регионов вместо их конкуренции друг с другом. Андрей Клепач отметил важность разработки программ социального развития, чтобы люди не уезжали из Сибири.

Анатолий Попов согласился с участниками сессии в том, что транспортная инфраструктура — один из ключевых факторов в развитии региона. Банк готов инвестировать в региональные проекты, о чем свидетельствует его партнерство с такими крупнейшими компаниями, как РУСАЛ, «Норникель», и строительство горнолыжного курорта «Манжерок».

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