В понедельник центр Омска перекроют из-за отправки гуманитарного груза в Белгород

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В пресс-службе администрации города предупредили о закрытии движения для всех видов транспорта по улице Коммунистическая в понедельник — с 5 до 14 часов.
Закрытым окажется участок Коммунистической от улицы Красный Путь до улицы Певцова. Парковаться также запретят у дома № 9 на Красном Пути на дорожном участке от Чапаева до Коммунистической.
Перекрытие дороги потребовалось из-за торжественной отправки гуманитарного груза в Белгород.
Омичам предлагают объезжать перекрытый участок по следующим улицам: Певцова, Фрунзе, Чапаева и Банковский переулок.
Ранее Город55 рассказывал, что экс-мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина лично привезла бойцам СВО пикап. Деньги на покупку транспорта переводили как простые омичи, так и компании.