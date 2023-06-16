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В понедельник центр Омска перекроют из-за отправки гуманитарного груза в Белгород

16 июня 2023, 10:27
Фото: Город55
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Движение будет закрыто по улице Коммунистическая с 5 утра до 14 часов.

В пресс-службе администрации города предупредили о закрытии движения для всех видов транспорта по улице Коммунистическая в понедельник — с 5 до 14 часов.

Закрытым окажется участок Коммунистической от улицы Красный Путь до улицы Певцова. Парковаться также запретят у дома № 9 на Красном Пути на дорожном участке от Чапаева до Коммунистической.

Перекрытие дороги потребовалось из-за торжественной отправки гуманитарного груза в Белгород.

Фото: Пресс-служба администрации Омска

Омичам предлагают объезжать перекрытый участок по следующим улицам: Певцова, Фрунзе, Чапаева и Банковский переулок.

Ранее Город55 рассказывал, что экс-мэр Омска, а ныне депутат Госдумы Оксана Фадина лично привезла бойцам СВО пикап. Деньги на покупку транспорта переводили как простые омичи, так и компании.

Экс-мэр Омска Фадина привезла бойцам СВО пикап, на который скинулись жители региона
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#Юлия Истомина#Перекрыто движение#Перекрытие дорог#Дороги#Гуманитарная помощь#Общество#Город#Новости#Омск#Белгород
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