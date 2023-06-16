В Омске одобрили проекты строительства троллейбусной сети на улицах Левобережья

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:59
Департаменту строительства городской администрации 15 июня выдали положительное заключение госэкспертизы на проекты строительства контактной троллейбусной сети. Городу55 стало известно, что речь идет сразу о нескольких дорожных участках.
Первый проект предусматривает строительство новой троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской — от Ватутина до Дергачева. Во втором проекте говорится о контактной сети по улице Крупской — от бульвара Архитекторов до Лукашевича, улице Перелета — от Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова — от Перелета до Лукашевича.
Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью «Мостострой-Омск», учредителем и генеральным директором которого является Михаил Быков. В прошлом году убытки его компании составили 7,1 млн рублей.
Напомним, что подрядчика — ООО «Мостострой-Омск» — для подготовки проекта, выполнения инженерных изысканий и строительства троллейбусных контактных сетей на Левобережье выбрали в декабре прошлого года. Стоимость всех работ составила 298,73 млн рублей.
Троллейбусная сеть по улицам Крупской, Перелета и Комарова будет длиной 7,18 км, протяженность второй сети по улицам Лукашевича и Волгоградской составит 3,42 км. Работы полностью должны завершиться в декабре 2023 года.
Ранее Город55 рассказывал, что Омск полностью выполнил свои финансовые обязательства за поставку 49 троллейбусов «Адмирал». Часть транспорта уже вышла на востребованные городские маршруты.