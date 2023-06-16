В Омске одобрили проекты строительства троллейбусной сети на улицах Левобережья

Первый проект предусматривает строительство новой троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской — от Ватутина до Дергачева. Во втором проекте говорится о контактной сети по улице Крупской — от бульвара Архитекторов до Лукашевича, улице Перелета — от Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова — от Перелета до Лукашевича.