Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Изображение материала

В Омске одобрили проекты строительства троллейбусной сети на улицах Левобережья

16 июня 2023, 07:44
Фото: 1MI
Иллюстрация
Над подготовкой проектной документации работало общество с ограниченной ответственностью «Мостострой-Омск».

Департаменту строительства городской администрации 15 июня выдали положительное заключение госэкспертизы на проекты строительства контактной троллейбусной сети. Городу55 стало известно, что речь идет сразу о нескольких дорожных участках.

Первый проект предусматривает строительство новой троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской — от Ватутина до Дергачева. Во втором проекте говорится о контактной сети по улице Крупской — от бульвара Архитекторов до Лукашевича, улице Перелета — от Крупской до проспекта Комарова, по проспекту Комарова — от Перелета до Лукашевича.

Проектную документацию подготовило общество с ограниченной ответственностью «Мостострой-Омск», учредителем и генеральным директором которого является Михаил Быков. В прошлом году убытки его компании составили 7,1 млн рублей.

Напомним, что подрядчика — ООО «Мостострой-Омск» — для подготовки проекта, выполнения инженерных изысканий и строительства троллейбусных контактных сетей на Левобережье выбрали в декабре прошлого года. Стоимость всех работ составила 298,73 млн рублей.

Троллейбусная сеть по улицам Крупской, Перелета и Комарова будет длиной 7,18 км, протяженность второй сети по улицам Лукашевича и Волгоградской составит 3,42 км. Работы полностью должны завершиться в декабре 2023 года.

Ранее Город55 рассказывал, что Омск полностью выполнил свои финансовые обязательства за поставку 49 троллейбусов «Адмирал». Часть транспорта уже вышла на востребованные городские маршруты.

Больше 500 млн рублей. Омск полностью расплатился за новые троллейбусы «Адмирал»
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Троллейбусы#Строительство#Департамент строительства#Подрядчик#Экспертиза#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин
Сегодня, 07:23
Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна
Сегодня, 08:00
Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора
Сегодня, 09:06
В Омске начался суд над экс-полицейским за «крышевание» табачного бизнеса
Сегодня, 09:54
Город зальет. Выходные в Омске ожидаются дождливыми и ветреными
Сегодня, 09:58