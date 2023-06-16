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В Омске на улице Герцена столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся

16 июня 2023, 07:45
Фото: 1MI
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Двух женщин отвезли с ушибами в больницу.

В Омске на пересечении улиц Герцена и Рабиновича 16 июня столкнулись две иномарки. Подробности Городу55 рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Известно, что 56-летний мужчина за рулем Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль Renault, которым управлял 41-летний водитель.

От удара Nissan перевернулся. 42-летнюю женщину и 23-летнюю девушку, ехавших на пассажирских сиденьях, отвезли в больницу. Предварительный диагноз — ушибы.

По словам очевидцев, из-за аварии на участке дороги образовалась пробка. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее Город55 сообщал, что на «трассе смерти» в Омской области погибли два человека. Ранним утром большегруз врезался в автомобиль «Соболь».

В Омской области на «трассе смерти» в ДТП погибли два человека
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#Евгений Игишев#ДТП#Полиция#Госавтоинспекция#Авария#Пострадали#Происшествия#Омск
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