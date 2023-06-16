В Омске на улице Герцена столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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В Омске на пересечении улиц Герцена и Рабиновича 16 июня столкнулись две иномарки. Подробности Городу55 рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Известно, что 56-летний мужчина за рулем Nissan выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль Renault, которым управлял 41-летний водитель.
От удара Nissan перевернулся. 42-летнюю женщину и 23-летнюю девушку, ехавших на пассажирских сиденьях, отвезли в больницу. Предварительный диагноз — ушибы.
По словам очевидцев, из-за аварии на участке дороги образовалась пробка. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее Город55 сообщал, что на «трассе смерти» в Омской области погибли два человека. Ранним утром большегруз врезался в автомобиль «Соболь».