В Омске из-за перекрытия улицы на все выходные изменят движение автобусов

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В администрации Омска рассказали об изменениях схемы дорожного движения в городе. Очередные ограничения будут введены с 20 часов сегодняшнего дня. Так, будет закрыто движение по улице 22 Апреля в обоих направлениях.
Речь идет об участке от торговой точки 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской. Запрет снимут к 6 утра в понедельник, 19 июня.
В связи с этим пассажирский транспорт в Советском округе, которого коснется данное ограничение, будет курсировать иначе.
«Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться автобусов на всех действующих остановочных пунктах по маршрутам следования», — уточнили в пресс-центре мэрии.
В этот период автобусы № 69, 323, 335, 421 с улицы 22 Апреля после остановки «ДК „Звездный“» будут двигаться по улицам Энергетиков, Энтузиастов и Нефтезаводской. В обратном направлении транспорт поедет по этой же схеме.
Автобусы № 59 отправятся с Нефтезаводской на улицу Энтузиастов, через остановку «Поселок Ермак». После они двинутся по улицам Энергетиков и 22 Апреля. Обратно автобусы поедут также по измененному маршруту.
Ранее Город55 писал о других дорожных перекрытиях в Омске. В понедельник, 19 июня, будет введено ограничение на улице Коммунистическая. Это нужно, чтобы провести торжественную отправку гуманитарного груза в Белгород.