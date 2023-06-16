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Published Сегодня, 13:34

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В Омске из-за перекрытия улицы на все выходные изменят движение автобусов

16 июня 2023, 13:34
Фото: Город55
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Ограничения коснутся схем общественного транспорта в городке Нефтяников.

В администрации Омска рассказали об изменениях схемы дорожного движения в городе. Очередные ограничения будут введены с 20 часов сегодняшнего дня. Так, будет закрыто движение по улице 22 Апреля в обоих направлениях.

Речь идет об участке от торговой точки 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской. Запрет снимут к 6 утра в понедельник, 19 июня.

В связи с этим пассажирский транспорт в Советском округе, которого коснется данное ограничение, будет курсировать иначе.

«Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться автобусов на всех действующих остановочных пунктах по маршрутам следования», — уточнили в пресс-центре мэрии.
Фото: пресс-центр администрации Омска

В этот период автобусы № 69, 323, 335, 421 с улицы 22 Апреля после остановки «ДК „Звездный“» будут двигаться по улицам Энергетиков, Энтузиастов и Нефтезаводской. В обратном направлении транспорт поедет по этой же схеме.

Автобусы № 59 отправятся с Нефтезаводской на улицу Энтузиастов, через остановку «Поселок Ермак». После они двинутся по улицам Энергетиков и 22 Апреля. Обратно автобусы поедут также по измененному маршруту.

Ранее Город55 писал о других дорожных перекрытиях в Омске. В понедельник, 19 июня, будет введено ограничение на улице Коммунистическая. Это нужно, чтобы провести торжественную отправку гуманитарного груза в Белгород.

В понедельник центр Омска перекроют из-за отправки гуманитарного груза в Белгород
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#Алина Ясинская#Город#Транспорт#Новости#Омск#Перекрытие дорог#Перекрытие улиц#Пассажирский транспорт#Схема движения#Схема проезда
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