В Омске из-за перекрытия улицы на все выходные изменят движение автобусов

В этот период автобусы № 69, 323, 335, 421 с улицы 22 Апреля после остановки «ДК „Звездный“» будут двигаться по улицам Энергетиков, Энтузиастов и Нефтезаводской. В обратном направлении транспорт поедет по этой же схеме.