Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Изображение материала

В Омске начали искать 13-летнего подростка, пропавшего 4 дня назад

16 июня 2023, 07:57
Фото: Город55
иллюстрация
Его телефон сдали в ломбард.

В Омске ищут 13-летнего школьника, который мог уехать в город вместе с 18-летним другом. Сам мальчик с семьей проживает в Ишиме. Подросток не выходит на связь с понедельника, 12 июня.

Мама пропавшего школьника рассказала, что до этого он никогда не уходил из дома.

«Говорят, что их видели в Омске. Телефон моего ребенка они отдали в ломбард, — рассказала корреспонденту 72.RU мама пропавшего подростка.

Отметим, что мальчик был одет во все черное, с собой у него была поясная сумка. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02 (102).

В Омске ищут женщину, пропавшую две недели назад
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Дети#Полицейские ищут#Пропал#Пропал человек#Пропал ребенок#Новости#Омская область
Подпишитесь
От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин
Сегодня, 07:23
В Омске одобрили проекты строительства троллейбусной сети на улицах Левобережья
Сегодня, 07:44
Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна
Сегодня, 08:00
Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора
Сегодня, 09:06
В Омске начался суд над экс-полицейским за «крышевание» табачного бизнеса
Сегодня, 09:54
Город зальет. Выходные в Омске ожидаются дождливыми и ветреными
Сегодня, 09:58