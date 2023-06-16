В Омске начали искать 13-летнего подростка, пропавшего 4 дня назад

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Омске ищут 13-летнего школьника, который мог уехать в город вместе с 18-летним другом. Сам мальчик с семьей проживает в Ишиме. Подросток не выходит на связь с понедельника, 12 июня.
Мама пропавшего школьника рассказала, что до этого он никогда не уходил из дома.
«Говорят, что их видели в Омске. Телефон моего ребенка они отдали в ломбард, — рассказала корреспонденту 72.RU мама пропавшего подростка.
Отметим, что мальчик был одет во все черное, с собой у него была поясная сумка. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02 (102).