В Омске начали искать 13-летнего подростка, пропавшего 4 дня назад

Отметим, что мальчик был одет во все черное, с собой у него была поясная сумка. Всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 8-999-470-10-08, либо обратиться в полицию по телефону 02 (102).