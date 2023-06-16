В Корпорации МСП разработаны комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Он акцентировал внимание на том, что нестабильность валют и антироссийские санкции стали источником сложностей для малого и среднего бизнеса, одна из которых — нехватка оборудования. Для поддержания рентабельности в некоторых случаях приходится покупать бывшую в употреблении технику, пишет ria.ru.
Исаевич рассказал, что МСП Банк в ответ на данный вызов запустил весной 2023 года экспресс-кредит на покупку б/у-оборудования, в том числе иностранного. В банке сообщили о заявках по этому типу кредитов примерно на 200 млн рублей.
Что касается нового импортного оборудования, то его можно брать в лизинг через ещё одну дочку Корпорации МСП — «МСП Лизинг». В этом случае действует льготная ставка 8%. Срок договора — до 7 лет.
Корпорация создаёт льготные условия по расчётно-кассовому обслуживанию для бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность. Корреспондентские счета в МСП Банке позволят предпринимателям рассчитываться в юанях, рупиях, белорусских рублях и других валютах.
По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка. Льготные условия при покупке импортного оборудования делают инвестиции в собственный бизнес менее рискованными. Одобрительно отозвался Калинин и о возможности рассчитываться в национальных валютах.