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В Корпорации МСП разработаны комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

16 июня 2023, 12:36
Фото: 1MI
КМСП через дочерние структуры — МСП Банк и «МСП Лизинг» — предложила бизнесу комплексную линейку продуктов для внешнеэкономической деятельности. Этой информацией поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он акцентировал внимание на том, что нестабильность валют и антироссийские санкции стали источником сложностей для малого и среднего бизнеса, одна из которых — нехватка оборудования. Для поддержания рентабельности в некоторых случаях приходится покупать бывшую в употреблении технику, пишет ria.ru.

Исаевич рассказал, что МСП Банк в ответ на данный вызов запустил весной 2023 года экспресс-кредит на покупку б/у-оборудования, в том числе иностранного. В банке сообщили о заявках по этому типу кредитов примерно на 200 млн рублей.

Что касается нового импортного оборудования, то его можно брать в лизинг через ещё одну дочку Корпорации МСП — «МСП Лизинг». В этом случае действует льготная ставка 8%. Срок договора — до 7 лет.

Корпорация создаёт льготные условия по расчётно-кассовому обслуживанию для бизнеса, ведущего внешнеэкономическую деятельность. Корреспондентские счета в МСП Банке позволят предпринимателям рассчитываться в юанях, рупиях, белорусских рублях и других валютах.

По словам главы «Опоры России» Александра Калинина, новые инструменты, предложенные бизнесу Корпорацией МСП, особенно необходимы в период структурной перестройки экономики и развития внутреннего рынка. Льготные условия при покупке импортного оборудования делают инвестиции в собственный бизнес менее рискованными. Одобрительно отозвался Калинин и о возможности рассчитываться в национальных валютах.

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