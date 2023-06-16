В Корпорации МСП разработаны комплексные решения для бизнеса в области ВЭД

Он акцентировал внимание на том, что нестабильность валют и антироссийские санкции стали источником сложностей для малого и среднего бизнеса, одна из которых — нехватка оборудования. Для поддержания рентабельности в некоторых случаях приходится покупать бывшую в употреблении технику, пишет ria.ru.