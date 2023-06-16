Увеличение МРОТ, кудрявые пеликаны и новый формат выпускных. Пятничный Омск

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Published Сегодня, 14:38
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С 1 января следующего года МРОТ повысится сразу на 18,5% и будет на уровне 19,2 тыс рублей. Об этом на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, это положительно скажется на зарплатах россиян. В данное время минимальный размер оплаты труда составляет 16,2 тыс рублей. Последний раз его индексировали в январе этого года (+6,3%).
Они прилетают в регион на протяжении уже 30 лет. В этом году кудрявые пеликаны облюбовали мини-острова на озерах в Крутинском районе. Птиц привлекли те участки, что не так давно были покрыты водой. После того как она опустилась до нормального подпорного уровня, на отмели стали видны небольшие кусочки земли. Это достаточно комфортные места для расселения краснокнижных гостей, отметил глава минприроды Илья Лобов. Какие-то парочки, между прочим, уже отложили яйца.
В 2023 году выпускной собираются объединить с Днем молодежи по всей стране. Конечно, мероприятие не обойдется без торжественной части в школах, где ребятам отдадут аттестаты. После официального вручения выпускники отправятся на Соборную площадь. Здесь для них подготовят VIP-зону и поздравят с праздником первые лица города и области. Впервые для омских выпускников выступят известные российские исполнители, в этом числе Клава Кока и группа Cream Soda.