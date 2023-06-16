Увеличение МРОТ, кудрявые пеликаны и новый формат выпускных. Пятничный Омск

Они прилетают в регион на протяжении уже 30 лет. В этом году кудрявые пеликаны облюбовали мини-острова на озерах в Крутинском районе. Птиц привлекли те участки, что не так давно были покрыты водой. После того как она опустилась до нормального подпорного уровня, на отмели стали видны небольшие кусочки земли. Это достаточно комфортные места для расселения краснокнижных гостей, отметил глава минприроды Илья Лобов. Какие-то парочки, между прочим, уже отложили яйца.