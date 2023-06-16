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Сбер подключился к разработке стандартов «зеленого финансирования» в России

16 июня 2023, 07:43
Фото: 1MI
Об активном участии компании в разработке документов по регулированию рынка согласно принципам ESG рассказал первый зампредседателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Топ-менеджер в интервью «Коммерсанту» отметил, что российские компании продолжают осваивать инструменты ответственного финансирования, а банки — наращивать объем «зеленых» и ESG-кредитов.

«В России, как и во многих зарубежных странах, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, Сбер принимает в ней активное участие. Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований. Ключевыми объединениями для нас являются ШОС и БРИКС», — рассказал первый зампредседателя правления Сбера Александ Ведяхин.

По его словам, Сбер вместе с Минэкономразвития России уже ведет работу в этом направлении.

#Экономика#Общество#Бизнес#Омск#Россия
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