Сбер подключился к разработке стандартов «зеленого финансирования» в России

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Топ-менеджер в интервью «Коммерсанту» отметил, что российские компании продолжают осваивать инструменты ответственного финансирования, а банки — наращивать объем «зеленых» и ESG-кредитов.
«В России, как и во многих зарубежных странах, идет работа над созданием необходимых документов по регулированию рынка, Сбер принимает в ней активное участие. Нашим основным фокусом является создание независимых стандартов, отражающих особенности ведения бизнеса в России и в дружественных странах, а также сближение и взаимное признание ESG-подходов и требований. Ключевыми объединениями для нас являются ШОС и БРИКС», — рассказал первый зампредседателя правления Сбера Александ Ведяхин.
По его словам, Сбер вместе с Минэкономразвития России уже ведет работу в этом направлении.