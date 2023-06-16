Сбер и «Россети Сибирь» договорились о развитии «зеленых» технологий в Сибири

В частности, сеть электрозарядных станций для электромобилей будет базироваться на площадках у офисов Сбера. Такую систему компании уже опробовали: первая ЭЗС установлена у главного офиса Сбербанка в Красноярске. Новые ЭЗС со временем должны стать частью развитой макрорегиональной электрозарядной системы. Это будет способствовать росту доли экологичного транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока.