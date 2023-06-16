Сбер и «Россети Сибирь» договорились о развитии «зеленых» технологий в Сибири

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова и генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин на Форуме подписали документ о сотрудничестве. Участники договорились совместно реализовывать в Сибири, в том числе и в Омске, ряд экологических проектов, связанных с организацией инфраструктуры для электрокаров.
Предполагается, что в рамках соглашения в Сибири появятся новые безопасные хабы зарядки электромобилей в городах и крупных населенных пунктах, а также будет обеспечено автономное подключение к электроэнергии отдаленных объектов банковской инфраструктуры.
В частности, сеть электрозарядных станций для электромобилей будет базироваться на площадках у офисов Сбера. Такую систему компании уже опробовали: первая ЭЗС установлена у главного офиса Сбербанка в Красноярске. Новые ЭЗС со временем должны стать частью развитой макрорегиональной электрозарядной системы. Это будет способствовать росту доли экологичного транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Вдобавок к этому к приложению «Россети электротранспорт» можно привязать банковскую карту и с ее помощью оплачивать услугу, сформировать список избранных электрозарядных станций или фильтровать станции по нужным параметрам по всей России.
Сейчас в Омске работают пять ЭЗС «Россети Сибирь» — четыре «медленные» со временем подзарядки до четырех часов и одна «быстрая» со временем подзарядки всего 40 минут. Все эти станции находятся на территории АЗС.
«Работа над улучшением экологической ситуации имеет много направлений. Электротранспорт — одно из них. В портфеле Сбера уже есть проекты по финансированию производства электрозарядных станций, поставок электромобилей и электросамокатов в разных регионах России. Согласно сценарию концепции развития электротранспорта, к 2030 году по российским дорогам будет ездить более 1,4 миллиона электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с „Россети Сибирь“ мы сможем внедрять „зеленые“ технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе», — подчеркнула старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.
«Формирование электротранспортной инфраструктуры стимулирует рост числа электромобилей на дорогах Сибири. Нашим деловым партнером в этом экологическом проекте стал именно Сбер — организация с высокой социальной ответственностью. Среди посетителей офисов Сбербанка много владельцев электротранспорта, а значит потенциальных пользователей ЭЗС», — отметил генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.