С 1 января 2024 года уровень МРОТ будет увеличен на 18,5% в России

Глава государства сообщил, что с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован сразу на 18,5%. На сегодняшний день он равен 16,2 тыс рублей. С начала 2024 года МРОТ будет на уровне 19,2 тыс рублей.