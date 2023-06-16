С 1 января 2024 года уровень МРОТ будет увеличен на 18,5% в России

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Сегодня, 16 июня, проходит пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент РФ Владимир Путин выступает перед присутствующими.
Глава государства сообщил, что с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован сразу на 18,5%. На сегодняшний день он равен 16,2 тыс рублей. С начала 2024 года МРОТ будет на уровне 19,2 тыс рублей.
«Что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом», — отметил Путин.
По его словам, к 2030 году МРОТ в номинальном выражении позитивно отразится на уровне зарплат россиян.
Добавим, что в последний раз минимальный размер оплаты труда индексировали в январе этого года, рост составил 6,3%.