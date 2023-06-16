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С 1 января 2024 года уровень МРОТ будет увеличен на 18,5% в России

16 июня 2023, 13:06
Фото: Город55
иллюстрация
Минимальный размер оплаты труда станет выше на 3 тыс рублей.

Сегодня, 16 июня, проходит пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Президент РФ Владимир Путин выступает перед присутствующими.

Глава государства сообщил, что с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован сразу на 18,5%. На сегодняшний день он равен 16,2 тыс рублей. С начала 2024 года МРОТ будет на уровне 19,2 тыс рублей.

«Что будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в целом», — отметил Путин.

По его словам, к 2030 году МРОТ в номинальном выражении позитивно отразится на уровне зарплат россиян.

Добавим, что в последний раз минимальный размер оплаты труда индексировали в январе этого года, рост составил 6,3%.

Индексация МРОТ 1 июля 2023 года повысит зарплаты омичам
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#Алина Ясинская#Новости#Касается каждого#Владимир Путин#Россия#Омская область#Общество#Экономика#Политика#Мрот#ПМЭФ
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