РЭО предоставит финансирование для объекта обращения с ТКО в Магаданской области

Буцаев заявил о продолжении активного сотрудничества с Магаданом в рамках инвестпроекта по строительству комплекса по обработке ТКО. Отмечается, что проект реализуется на основе концессионного соглашения. Мощность будущего объекта составит пятьдесят пять тысяч тонн в год. На объекте будет обрабатываться более восьмидесяти процентов отходов, которые образуются в регионе, пишет vostokmedia.com.