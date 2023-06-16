РЭО предоставит финансирование для объекта обращения с ТКО в Магаданской области

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Буцаев заявил о продолжении активного сотрудничества с Магаданом в рамках инвестпроекта по строительству комплекса по обработке ТКО. Отмечается, что проект реализуется на основе концессионного соглашения. Мощность будущего объекта составит пятьдесят пять тысяч тонн в год. На объекте будет обрабатываться более восьмидесяти процентов отходов, которые образуются в регионе, пишет vostokmedia.com.
Глава РЭО также сообщил, что на финансирование проекта планируется выйти в сентябре этого года. Оно будет предоставлено за счет средств от размещения облигаций РЭО. Проект оценивается в 6,5 миллиарда рублей.
Сейчас объект находится на стадии проектирования. Реализацией проекта занимается ООО «Магаданская экологическая концессия». На встрече стороны также обсудили возможное включение инвестпроекта в мастер-план развития Магадана.