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РЭО предоставит финансирование для объекта обращения с ТКО в Магаданской области

16 июня 2023, 12:15
Фото: Википедия
РЭО заявил о готовности направить до 5 миллиардов рублей в создание объекта по обращению с ТКО в Магаданской области. Обсуждение деталей проекта состоялось в ходе встречи гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева с губернатором региона Сергеем Носовым на ПМЭФ-2023.

Буцаев заявил о продолжении активного сотрудничества с Магаданом в рамках инвестпроекта по строительству комплекса по обработке ТКО. Отмечается, что проект реализуется на основе концессионного соглашения. Мощность будущего объекта составит пятьдесят пять тысяч тонн в год. На объекте будет обрабатываться более восьмидесяти процентов отходов, которые образуются в регионе, пишет vostokmedia.com.

Глава РЭО также сообщил, что на финансирование проекта планируется выйти в сентябре этого года. Оно будет предоставлено за счет средств от размещения облигаций РЭО. Проект оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

Сейчас объект находится на стадии проектирования. Реализацией проекта занимается ООО «Магаданская экологическая концессия». На встрече стороны также обсудили возможное включение инвестпроекта в мастер-план развития Магадана.

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