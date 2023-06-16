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РЭО подписал соглашение с Финансовым университетом на ПМЭФ-2023

16 июня 2023, 13:35
Российский экологический оператор и Финансовый университет при Правительстве РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области подготовки специалистов для экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ). Подписали документ на полях ПМЭФ-2023 стали глава РЭО Денис Буцаев и ректор вуза Станислав Прокофьев.

Как заявил Буцаев, обучение профильных кадров в отрасли обращения с отходами — необходимое направление для формирования ЭЗЦ. На базе российских вузов РЭО уже готовит таких специалистов, а также повышает квалификацию собственных сотрудников, проводит стажировку студентов и участвует в совместных образовательных мероприятиях.

«В рамках соглашения с Финансовым университетом продолжим эту работу и уверены в продуктивном взаимодействии с данным вузом», — сказал Буцаев.

РЭО и Финансовый университет начнут создавать программы в области учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, программы по развитию проектной деятельности обучающихся, научно-исследовательские разработки.

В рамках соглашения сотрудники РЭО будут проводить мастер-классы, бизнес-кейсы, тренинги, деловые игры и другие обучающие мероприятия для студентов и выпускников Финансового университета.

Отмечается, что РЭО также поможет в их трудоустройстве в свои структурные подразделения. Со своей стороны вуз при необходимости окажет поддержку в повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников РЭО по интересующим направлениям.

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