РЭО: Под Тулой появится завод по переработке базовых масел

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Договоренность на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) скрепили подписями руководитель РЭО Денис Буцаев, губернатор Алексей Дюмин и представитель «РПМ — Узловая» Алексей Гарбер, пишет inkazan.
«С Тульской областью и инвестором подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами», — рассказал Денис Буцаев. Он напомнил, что предметом соглашения является предотвращение негативного влияния ТКО на здоровье граждан и на экологическую ситуацию, а также возвращение твердых отходов в хозяйственный оборот. Договор предусматривает трехэтапное создание объекта по выпуску масел из отработанных базовых масел. Существование подобного производства полностью входит в сферу приоритетов экономики замкнутого цикла: соответственно, проект подлежит реализации с поддержкой со стороны РЭО.
По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в проект составит около 1,6 миллиарда рублей на начальном этапе и 3,2 миллиарда рублей — на втором этапе. Благодаря объекту, в регионе станут доступны до 330 новых рабочих мест. Сдача первой очереди объекта ожидается до конца 2026 года, второй — до конца 2028 года.