РЭО: Под Тулой появится завод по переработке базовых масел

«С Тульской областью и инвестором подписано соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), вторичными ресурсами», — рассказал Денис Буцаев. Он напомнил, что предметом соглашения является предотвращение негативного влияния ТКО на здоровье граждан и на экологическую ситуацию, а также возвращение твердых отходов в хозяйственный оборот. Договор предусматривает трехэтапное создание объекта по выпуску масел из отработанных базовых масел. Существование подобного производства полностью входит в сферу приоритетов экономики замкнутого цикла: соответственно, проект подлежит реализации с поддержкой со стороны РЭО.