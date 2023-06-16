РЭО направит более 11 млрд рублей на проекты по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Средства будут использованы для поддержки и модернизации действующих объектов компании «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10−21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны. Такой прогноз дал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Российский экологический оператор является публично-правовой компанией, созданной по указу президента. Основная цель РЭО — создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами в России. Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь 100%-ной сортировки ТКО и вдвое уменьшить объем ТКО, отправляемых на полигоны, пишет udm-info.ru.