РЭО направит более 11 млрд рублей на проекты по обращению с ТКО

Средства будут использованы для поддержки и модернизации действующих объектов компании «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10−21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны. Такой прогноз дал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.