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РЭО направит более 11 млрд рублей на проекты по обращению с ТКО

16 июня 2023, 09:06
Фото: 1MI
Российский экологический оператор предоставил финансовую поддержку инфраструктурным проектам в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) путем предоставления займа на сумму 11,3 млрд рублей, собранных в результате размещения облигаций 15 июня 2023 года.

Средства будут использованы для поддержки и модернизации действующих объектов компании «Ситиматик» с общей мощностью 1,56 млн тонн в год. Это позволит увеличить выборку вторичных материальных ресурсов до 10−21% от входящего потока ТКО и обеспечить стабильную и эффективную работу мусоросортировочных комплексов компании в шести регионах страны. Такой прогноз дал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Российский экологический оператор является публично-правовой компанией, созданной по указу президента. Основная цель РЭО — создание комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами в России. Это необходимо для сокращения объема захоронения ТКО и снижения экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь 100%-ной сортировки ТКО и вдвое уменьшить объем ТКО, отправляемых на полигоны, пишет udm-info.ru.

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