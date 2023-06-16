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РЭО и «Сибстекло» заключили соглашение о совместных проектах по утилизации стекла в С

16 июня 2023, 10:27
ООО «Сибирское стекло» планирует возвести стеклообогатительную фабрику (СОФ) мощностью 200 тысяч тонн в год в Сибирском федеральном округе.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение о сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) между Российским экологическим оператором (РЭО) и главой компании Антоном Мором, передает atas.info.

Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что данное соглашение обеспечивает развитие сферы утилизации стекла и производства продукции из стеклобоя. В экопромышленном парке (ЭПП) в Сибирском федеральном округе предлагается создать стеклообогатительную фабрику.

Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя позволит закрыть около 50% потребности в переработке отходов стекла в СФО. Вместе с компанией «Сибстекло», потенциальным резидентом парка, разрабатывается дорожная карта в рамках реализации проекта. В дальнейшем планируется распространить опыт создания СФО на другие регионы и федеральные округа, сообщил Буцаев.

Общая стоимость одной стеклообогатительной фабрики мощностью 200 тысяч тонн в год составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта с производителями оборудования разработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и переноса производственных мощностей в любой региональный экопромышленный парк, где вводится в эксплуатацию перерабатывающий завод.

 

Таким образом, при плановом финансировании первая фаза проекта может быть реализована в течение года (срок — второй квартал 2024 года) при параллельном ведении работы по масштабированию проекта как на сибирские регионы, так и на другие федеральные округа.

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