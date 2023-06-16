РЭО и «Сибстекло» заключили соглашение о совместных проектах по утилизации стекла в С

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашение о сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) между Российским экологическим оператором (РЭО) и главой компании Антоном Мором, передает atas.info.
Глава РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что данное соглашение обеспечивает развитие сферы утилизации стекла и производства продукции из стеклобоя. В экопромышленном парке (ЭПП) в Сибирском федеральном округе предлагается создать стеклообогатительную фабрику.
Создание крупного предприятия по подготовке стеклобоя позволит закрыть около 50% потребности в переработке отходов стекла в СФО. Вместе с компанией «Сибстекло», потенциальным резидентом парка, разрабатывается дорожная карта в рамках реализации проекта. В дальнейшем планируется распространить опыт создания СФО на другие регионы и федеральные округа, сообщил Буцаев.
Общая стоимость одной стеклообогатительной фабрики мощностью 200 тысяч тонн в год составляет 340 миллионов рублей. Для пилотного проекта с производителями оборудования разработан вариант современного технологического комплекса с возможностью быстрого демонтажа и переноса производственных мощностей в любой региональный экопромышленный парк, где вводится в эксплуатацию перерабатывающий завод.
Таким образом, при плановом финансировании первая фаза проекта может быть реализована в течение года (срок — второй квартал 2024 года) при параллельном ведении работы по масштабированию проекта как на сибирские регионы, так и на другие федеральные округа.