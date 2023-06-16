Путин убежден в необходимости продления «зонтичного» механизма кредитования МСП

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Президент подчеркнул, что механизм следует нарастить и продлить его вплоть до 2030 года.
«Надо сказать, что хорошо этот механизм работает. Конечно, спрос на такой инструмент еще выше, особенно в таких отраслях, как промышленность, туризм, информационные технологии, поэтому предлагаю нарастить этот ресурс, продлить механизм „зонтичных“ поручительств до 2030 года», — сказал Путин, поручив правительству установить целевые лимиты наращивания объемов данного вида кредитования.
Как сообщает ТАСС, в обращении к Антону Силуанову, главе Министерства финансов, президент подчеркнул, что не называет размер целевых лимитов, а просит его проработать и утвердить.
Такие меры требуются для еще более эффективного использования данного инструмента развития экономики.
В числе прочего в своем выступлении Владимир Путин пояснил, что поручительства Корпорации МСП при применении «зонтичного» кредитования предоставляются тогда, когда предпринимателям не хватает залога для оформления кредитного займа. Глава государства подчеркнул, что данный механизм может использоваться во всех субъектах РФ, и рассказал, что с его применением в стране оформлено уже свыше 39 тыс. кредитных займов на общую сумму более 350 млрд рублей. «Вот смотрите, в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз», — отметил президент.