Путин убежден в необходимости продления «зонтичного» механизма кредитования МСП

В числе прочего в своем выступлении Владимир Путин пояснил, что поручительства Корпорации МСП при применении «зонтичного» кредитования предоставляются тогда, когда предпринимателям не хватает залога для оформления кредитного займа. Глава государства подчеркнул, что данный механизм может использоваться во всех субъектах РФ, и рассказал, что с его применением в стране оформлено уже свыше 39 тыс. кредитных займов на общую сумму более 350 млрд рублей. «Вот смотрите, в 2022 году по сравнению с 2020-м количество кредитов с поручительством для обрабатывающих производств возросло в семь раз, а для предпринимателей в сфере IT-технологий — в 46 раз», — отметил президент.