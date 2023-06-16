Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин заявил о новых правилах выплат на детей.
Так, пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до полутора лет вне зависимости, есть ли у родителя частичная занятость или нет. То же касается и единого детского пособия. Теперь россияне станут его получать в течение всего периода времени, на которое оно назначено.
Напомним, что в единое пособие входят выплаты на детей до трех лет, на детей от трех до семи лет, а также матпомощь семьям с детьми от восьми до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Оно полагается тем, у кого доход меньше суммы прожиточного минимума. В Омской области в 2023 году он составляет 13 195 рублей.
Ранее в ходе выступления президент Путин заявил об индексации МРОТ с 1 января 2024 года.