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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

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Президент Путин поручил выплачивать детское пособие независимо от дохода семьи

16 июня 2023, 14:04
Фото: Город55
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Родители будут получать материальную поддержку даже в случае частичной занятости.

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума российский лидер Владимир Путин заявил о новых правилах выплат на детей.

Так, пособие по уходу за ребенком будет выплачиваться до полутора лет вне зависимости, есть ли у родителя частичная занятость или нет. То же касается и единого детского пособия. Теперь россияне станут его получать в течение всего периода времени, на которое оно назначено.

Напомним, что в единое пособие входят выплаты на детей до трех лет, на детей от трех до семи лет, а также матпомощь семьям с детьми от восьми до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Оно полагается тем, у кого доход меньше суммы прожиточного минимума. В Омской области в 2023 году он составляет 13 195 рублей.

Ранее в ходе выступления президент Путин заявил об индексации МРОТ с 1 января 2024 года.

С 1 января 2024 года уровень МРОТ будет увеличен на 18,5% в России
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#Алина Ясинская#Общество#Дети#Политика#Экономика#Новости#Омская область#Россия#Владимир Путин#Пособие#Пособие на детей от 8 до 16 лет#Пособие на детей до 17 лет#Социальные выплаты#Пособие на детей
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