Напомним, что в единое пособие входят выплаты на детей до трех лет, на детей от трех до семи лет, а также матпомощь семьям с детьми от восьми до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Оно полагается тем, у кого доход меньше суммы прожиточного минимума. В Омской области в 2023 году он составляет 13 195 рублей.