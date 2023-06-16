Пожар на складе пуха в Курской области ликвидирован

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров, однако к утру пожар удалось локализовать и ликвидировать, сообщило Главное управление МЧС России по Курской области.
Согласно информации 360, экстренные службы получили сигнал о пожаре в 02:29 и незамедлительно выехали на место происшествия. Пожар начался на складе пуха в Курском районе, охватив административное и производственное помещения. Более 40 человек и 10 единиц техники были задействованы в тушении, также на месте работали полиция, медики, сотрудники газовой службы и электросетей.
В 03:36 пожар был локализован на площади двух тысяч квадратных метров, а в 04:39 открытый огонь был полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших не было.