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Пожар на складе пуха в Курской области ликвидирован

16 июня 2023, 04:49
Склад пуха в Курском районе Курской области загорелся, в результате чего огонь перекинулся на два здания.

Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров, однако к утру пожар удалось локализовать и ликвидировать, сообщило Главное управление МЧС России по Курской области.

Согласно информации 360, экстренные службы получили сигнал о пожаре в 02:29 и незамедлительно выехали на место происшествия. Пожар начался на складе пуха в Курском районе, охватив административное и производственное помещения. Более 40 человек и 10 единиц техники были задействованы в тушении, также на месте работали полиция, медики, сотрудники газовой службы и электросетей.

В 03:36 пожар был локализован на площади двух тысяч квадратных метров, а в 04:39 открытый огонь был полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших не было.

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