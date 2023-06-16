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Омские следователи разыскивают детей, ставших жертвами 57-летнего педофила

16 июня 2023, 05:30
Фото: Город55
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В Омске идет расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют по статье «развратные действия» (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Отметим, что обвиняемый может быть причастен к еще нескольким аналогичным преступлениям.

«Просим граждан, обладающих информацией о совершении обвиняемым развратных или иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, позвонить по телефону доверия следственного управления 395-506 или „Ребенок в опасности“ с коротким номером 123 либо в органы полиции по телефону 02 (102)», — отметили в СУ СК РФ по Омской области.

Фотография подозреваемого опубликована в сообществе СУ СКР по Омской области.

Напомним, что недавно 28-летнего омича приговорили к 13 годам колонии строго режима. Мужчину признали виновным в грабеже и насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летней девочки. Нападение произошло в поселке Любинский.

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