Омская прокуратура заставила «Тепловую компанию» отремонтировать до холодов теплосети

Так, в течение последних двух лет на трубопроводе по улице Заозерная, 28 «Тепловая компания» три раза организовывала работу, чтобы предотвратить возможные аварии. Для этого отключалось теплоснабжение на 14 объектах, в том числе в семи многоквартирных домах. Капитального ремонта же представители предприятия не проводили.