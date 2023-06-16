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Омская прокуратура заставила «Тепловую компанию» отремонтировать до холодов теплосети

16 июня 2023, 10:49
Фото: Город55
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Все работы должны быть выполнены до 1 августа.

Прокуратура Омской области выяснила, что «Тепловая компания» нарушила законодательство. Сотрудники надзорного ведомства обследовали используемые муниципальным предприятием теплосети. Оказалось, что на многих участках надземного трубопровода нет тепловой изоляции.

Так, в течение последних двух лет на трубопроводе по улице Заозерная, 28 «Тепловая компания» три раза организовывала работу, чтобы предотвратить возможные аварии. Для этого отключалось теплоснабжение на 14 объектах, в том числе в семи многоквартирных домах. Капитального ремонта же представители предприятия не проводили.

В связи с этим прокурор Павел Попов обратился в суд. По итогу компанию обязали обеспечить тепловую изоляцию на трубопроводах по следующим адресам:

  • ул. 50 лет Профсоюзов, 101;
  • ул. Тварковского, 4;
  • ул. 50 лет Профсоюзов, 75;
  • ул. 50 лет Профсоюзов, 75 Б.

Кроме того, «Тепловая компания» должна капитально отремонтировать участок теплосетей рядом с домами по улице Заозерная, 28 и ул. Заозерная, 26/1. Все работы предприятие обязано выполнить до 1 августа этого года. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что судебное решение вступило в законную силу.

Ранее Город55 писал о том, как прошло заседание комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ. Основными темами для обсуждения стали проблемы отопительного сезона и подготовка к следующим холодам.

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#Новости#Омск#Общество#Город#Тепловая компания#Прокуратура Омской области#Капитальный ремонт#Теплосети#Алина Ясинская
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