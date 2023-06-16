Омская прокуратура заставила «Тепловую компанию» отремонтировать до холодов теплосети

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Прокуратура Омской области выяснила, что «Тепловая компания» нарушила законодательство. Сотрудники надзорного ведомства обследовали используемые муниципальным предприятием теплосети. Оказалось, что на многих участках надземного трубопровода нет тепловой изоляции.
Так, в течение последних двух лет на трубопроводе по улице Заозерная, 28 «Тепловая компания» три раза организовывала работу, чтобы предотвратить возможные аварии. Для этого отключалось теплоснабжение на 14 объектах, в том числе в семи многоквартирных домах. Капитального ремонта же представители предприятия не проводили.
В связи с этим прокурор Павел Попов обратился в суд. По итогу компанию обязали обеспечить тепловую изоляцию на трубопроводах по следующим адресам:
Кроме того, «Тепловая компания» должна капитально отремонтировать участок теплосетей рядом с домами по улице Заозерная, 28 и ул. Заозерная, 26/1. Все работы предприятие обязано выполнить до 1 августа этого года. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что судебное решение вступило в законную силу.
Ранее Город55 писал о том, как прошло заседание комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ. Основными темами для обсуждения стали проблемы отопительного сезона и подготовка к следующим холодам.