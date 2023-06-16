Нутрициолог ответила на вопрос, можно ли запивать еду

Вопрос о том, стоит ли запивать еду, вызывает разное мнение у специалистов. Некоторые рекомендуют глотнуть около половины стакана воды во время трапезы, в то время как другие против этого призывают. Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на Lenta.ru.