Нутрициолог ответила на вопрос, можно ли запивать еду

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Вопрос о том, стоит ли запивать еду, вызывает разное мнение у специалистов. Некоторые рекомендуют глотнуть около половины стакана воды во время трапезы, в то время как другие против этого призывают. Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на Lenta.ru.
По словам Богатовой, здесь нет четких правил — всё зависит от личных предпочтений и состояния здоровья человека. Важно помнить о некоторых основах здорового питания, которые заключаются в медленном употреблении еды, умеренных порциях и разноплановости продуктов.