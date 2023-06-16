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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

Нутрициолог ответила на вопрос, можно ли запивать еду

16 июня 2023, 16:23
Российский врач-нутрициолог Елена Богатова оценила вред и пользу питья во время приемов пищи.

Вопрос о том, стоит ли запивать еду, вызывает разное мнение у специалистов. Некоторые рекомендуют глотнуть около половины стакана воды во время трапезы, в то время как другие против этого призывают. Об этом пишет издание nation-news.ru со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Богатовой, здесь нет четких правил — всё зависит от личных предпочтений и состояния здоровья человека. Важно помнить о некоторых основах здорового питания, которые заключаются в медленном употреблении еды, умеренных порциях и разноплановости продуктов.

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