Не забудь помидорки. Омичам назвали стоимость шашлыка из свинины и курицы

Так, цена свинины составляет 270,5 рублей, курицы — 178,4 рублей. Для классического рецепта шашлыка также нужны 59 г лука и зелени, 20 г специи и 5 мл столового уксуса. По данным мониторинга, репчатый лук стоит 41,9 рублей за кг. В общей сложности на эти ингредиенты потребуется 84 рубля, если делать шашлык из свинины, или 61 рубль при использовании курицы.