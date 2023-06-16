Не забудь помидорки. Омичам назвали стоимость шашлыка из свинины и курицы

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Стало известно, сколько в этом году денег понадобится жителям региона на приготовление популярного летнего блюда. Расчеты проводил департамент городской экономической политики. По оценке специалистов, шашлык весом 250 г можно приготовить по оптимальной цене.
Так, цена свинины составляет 270,5 рублей, курицы — 178,4 рублей. Для классического рецепта шашлыка также нужны 59 г лука и зелени, 20 г специи и 5 мл столового уксуса. По данным мониторинга, репчатый лук стоит 41,9 рублей за кг. В общей сложности на эти ингредиенты потребуется 84 рубля, если делать шашлык из свинины, или 61 рубль при использовании курицы.
«На четырех человек потребуется 1 кг мяса, шашлык из свинины будет стоить 336 рублей, из курицы — 244 рублей», — рассказали в пресс-центре мэрии.
При расчете при этом не учитывали уголь и жидкость для розжига. Цены на баранину и индейку для шашлыка не анализируют, так как они не входят в товары повседневного спроса, уточнили в департаменте.
К шашлыку также полезно добавить овощи. По наблюдениям специалистов, огурцы с начала года упали в цене на 50%, а помидоры — на 40%. Снижение стоимости овощей продолжается.
Ранее Город55 писал о средней стоимости домашней окрошки. Аналитики отметили, что холодное летнее блюдо будет дешевле, если в овощную смесь добавлять вместо кваса минеральную воду.