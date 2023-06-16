На ПМЭФ-2023 Владимир Табак представил анализ развития отечественных брендов

В топ-3 по популярности среди цифровых сервисов и площадок по результатам опроса вошли «Яндекс», «Госуслуги» и VK. Тройку лидеров в отрасли транспортных перевозок, согласно исследованию «Диалога», составили РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ. Сбербанк лидировал в рейтинге среди финансовых организаций. Как свидетельствует глава «Сбера» Герман Греф, при проверке 50 российских компаний можно убедиться, что полностью российскими являются лишь 9 из них. Греф уверен, что отсутствие сильных брендов в России можно объяснить сразу несколькими причинами. Первая причина — ненадлежащее внимание к политике брендов в образовательной сфере, вторая — отсутствие построения бренда, проходящего через всю компанию, и последняя — недостаточное обеспечение управления полным жизненным циклом бренда, которое требует не меньше инвестиций, чем само производство.