На ПМЭФ-2023 Владимир Табак представил анализ развития отечественных брендов

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Согласно результатам социального опроса, предоставленным в рамках обсуждения Владимиром Табаком, генеральным директором АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», 77% респондентов поддержали создание новых и развитие существующих отечественных брендов вместо возвращения продукции зарубежных предприятий. Об этом пишет udm-info.ru.
В топ-3 по популярности среди цифровых сервисов и площадок по результатам опроса вошли «Яндекс», «Госуслуги» и VK. Тройку лидеров в отрасли транспортных перевозок, согласно исследованию «Диалога», составили РЖД, «Аэрофлот» и КАМАЗ. Сбербанк лидировал в рейтинге среди финансовых организаций. Как свидетельствует глава «Сбера» Герман Греф, при проверке 50 российских компаний можно убедиться, что полностью российскими являются лишь 9 из них. Греф уверен, что отсутствие сильных брендов в России можно объяснить сразу несколькими причинами. Первая причина — ненадлежащее внимание к политике брендов в образовательной сфере, вторая — отсутствие построения бренда, проходящего через всю компанию, и последняя — недостаточное обеспечение управления полным жизненным циклом бренда, которое требует не меньше инвестиций, чем само производство.
По словам Владимира Табака, 46% россиян отмечают отсутствие разницы между товарами иностранного производства и их аналогами, произведенными в России. В числе прочего в результате опроса стало известно — более половины респондентов уверены, что уход западных компаний положительно сказался на российской экономике. «В целом жители России некритично относятся к уходу иностранных компаний. 67% респондентов по этому поводу испытывают либо безразличие, либо спокойствие», — отметил он.
Участники сессии обсудили также новые экономические условия и те преимущества, которые открылись перед отечественными предпринимателями с уходом иностранных конкурентов. Ключевыми возможностями для роста участники обозначили создание сильного бренда, правильное позиционирование и продвижение продукта — эти факторы позволят продукции отечественных компаний занять достойное место в потребительской корзине жителей нашей страны.