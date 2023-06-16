Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:24

Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Изображение материала

Краснокнижные кудрявые пеликаны вновь вернулись на омские озера

16 июня 2023, 02:24
Фото: Телеграм-канал Охотнадзор55 Минприроды Омской области
Они поселились в Крутинском районе.

В Омскую область вернулись краснокнижные кудрявые пеликаны. Птицы поселились на временных островах сети крутинских озер.

«После сброса воды в озерах до нормального подпорного уровня, определенного наукой, природа вновь создала комфортные для птиц условия. Сплавни садятся на мель и создают острова, где и селятся пеликаны», — рассказал министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов.
Фото: Телеграм-канал Охотнадзор55 Минприроды Омской области

Кроме того, специалисты заметили, что птицы уже отложили яйца.

Фото: Телеграм-канал Охотнадзор55 Минприроды Омской области

Стоит отметить, что в Омскую область кудрявые пеликаны прилетают на протяжении 30 лет.

Напомним, что недавно на поле в деревне под Омском обнаружили стаю диких лебедей. Оказалось, что стая примерно месяц живет и гнездится в деревне Михайловка Черлакского района. Очевидец сообщил, что в оптику уже видно птенцов.

В деревне под Омском грозит опасность стае диких лебедей
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Птицы#Пеликан#Природа#Красная Книга#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО
Вчера, 06:34
Омичам объяснили, почему над парком летает беспилотник
Вчера, 13:33
Выпускные в омских школах объединили с Днем Молодежи
Сегодня, 05:10
Помещения в 100-летнем особняке на Булатова за 4 млн приобрел омич Андрей Круподра
Вчера, 14:32
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Вчера, 09:09