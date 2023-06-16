Краснокнижные кудрявые пеликаны вновь вернулись на омские озера

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
В Омскую область вернулись краснокнижные кудрявые пеликаны. Птицы поселились на временных островах сети крутинских озер.
«После сброса воды в озерах до нормального подпорного уровня, определенного наукой, природа вновь создала комфортные для птиц условия. Сплавни садятся на мель и создают острова, где и селятся пеликаны», — рассказал министр природных ресурсов Омской области Илья Лобов.
Кроме того, специалисты заметили, что птицы уже отложили яйца.
Стоит отметить, что в Омскую область кудрявые пеликаны прилетают на протяжении 30 лет.
Напомним, что недавно на поле в деревне под Омском обнаружили стаю диких лебедей. Оказалось, что стая примерно месяц живет и гнездится в деревне Михайловка Черлакского района. Очевидец сообщил, что в оптику уже видно птенцов.