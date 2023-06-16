Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Один из вариантов, куда можно трудоустроиться для подработки в Омске в 2023 году, — курьерская доставка. Подрабатывать можно полный или неполный рабочий день.
Студенты и ученики старших классов могут попробовать себя в качестве бебиситтера. Вакансия актуальна для тех, кто хорошо общается с детьми и имеет опыт присмотра за ними.
Также можно начать работать клинером — помогать с уборкой помещений. Для этого не требуются опыт и специальные навыки. Для устройства в клининговую компанию предварительно потребуется пройти инструктаж, после чего можно приступать к работе.
Помимо этого, дополнительный доход может принести уход за животными — выгул собак, взятие животных на передержку на время отъезда их хозяев. В целом вакансий, для которых не требуется опыт, в Омске достаточно много — можно ознакомиться с ними на сайтах по подбору персонала.
Популярный вариант подработки — на биржах фриланса (поиск онлайн-занятости). Например, на сайтах фриланс-услуг можно найти заказы по переводу текстов, копирайту, веб-дизайну на биржах (Fl.ru, Upwork). Заработная плата зависит от сложности и вида услуг. Новички обычно получают меньше, но по мере приобретения опыта можно брать более дорогие и трудоемкие заказы. Подробнее об этом виде работы расскажем далее в статье.
Чтобы заняться фрилансом, необходимо выбрать одну или несколько онлайн-бирж и пройти регистрацию. При заполнении профиля указывается опыт работы при его наличии и загружаются примеры работ. Плюс подобных сайтов в том, что сотрудничать с заказчиками можно через «Безопасную сделку». Как поясняет text.ru, «это система оплаты заказов, которая проходит непосредственно с карты заказчика и не требует внесения денег на счет аккаунта сервиса». Иными словами, это гарантирует получение выплаты за качественную работу.
Самые популярные биржи фриланса: Workzilla, Kwork, Etxt, YouDo, FL, Freelance.ru. Там можно найти различные заказы (в основном это копирайтинг или рерайтинг), выполнение которых стоит от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей. Такой вариант подойдет подросткам, которые хорошо знают русский язык, в том числе грамматику, и не имеют проблем с сочинениями и изложениями.
Помимо этого, можно заняться подготовкой школьных рефератов или вузовских работ. Найти заказы подобных работ можно не только на онлайн-биржах, но и в тематических группах в соцсетях.
Также для получения первого заработка в интернете новички, увлекающиеся фотосъемкой, могут попробовать альтернативный вариант — продажу фотографий на фотостоках. Подойдет для тех, кто уже имеет портфолио с качественными работами.
Важно!
Многие считают, что удаленная работа и фриланс — одно и то же. Но на самом деле это разные виды занятости. Удаленно могут работать не только фрилансеры, но и штатные сотрудники, например операторы банков. Данный вид работы описан в Трудовом кодексе и является офисным трудом, который можно выполнять из дома, имея постоянный договор и должность.
Фрилансер — это внештатный сотрудник, который может помогать в выполнении определенной работы, но без контракта, со свободным графиком и при отсутствии конкретного места работы. Для одной и той же профессии, к примеру копирайтера, может существовать оба вида трудовой занятости — как фриланс, так и удаленный формат работы для сотрудника, подразумевающий постоянные выплаты, график и обязанности.
Помимо фриланса, удаленную работу также можно найти устроившись в штат. Такие варианты доступны на привычных сервисах по поиску работы («Работа.ру», «Авито», HeadHunter, Superjob).
Так, интересный вариант, который стоит поискать на сервисах, — оператор кол-центра. Сотруднику нужно быть доброжелательным и коммуникабельным.
Тех, кто хорошо разбирается в функционировании веб-ресурсов, может заинтересовать вакансия администратора онлайн-магазина. К основным задачам соискателя относятся общение с клиентами, помощь руководству, сотрудничество с дизайнерами и копирайтерами.
Также довольно перспективным направлением является веб-дизайн. Для этого требуются особые навыки — знание программ Tilda, Photoshop, Figma, WordPress.
Одна из популярных вакансий, которая актуальна для школьников и студентов младших курсов, — расклейщик объявлений, промоутер, распространитель листовок. Можно выбрать удобный график, то есть работать 1–3 часа или целый день. В некоторых компаниях деньги можно получить по окончании трудового дня.
Эти нюансы следует уточнять заранее у своего работодателя. В идеале лучше заключить трудовой договор или договор ГПХ, где будет прописан график выплаты денег.
Также возможна ежедневная выдача заработной платы курьерам, сотрудникам клининговой службы, бебиситтерам, работникам, занимающимся выгулом собак.
Даже если соискателю нет 18 лет, по российскому законодательству он имеет право заключать трудовой договор. Сделать это без согласия родителей, по собственному желанию, можно с 16 лет. Соискателям 14–16 лет требуется дополнительное согласие родителей или законных представителей.
Что нужно, чтобы устроиться на подработку до 18 лет:
Согласно действующим законам, несовершеннолетние 14–15 лет могут работать не более 4 часов в день, до 16 лет — 5 часов, до 18 — 7 часов в каникулярное время.
Чтобы найти подходящую вакансию, можно обратиться в центр занятости. Даже если в ЦЗН не будет подходящих вакансий, там могут подсказать, куда следует обратиться и какие варианты занятости доступны для несовершеннолетнего.
Даже при поиске работы через специальные биржи и сервисы есть риск столкнуться с мошенниками. Не все, кто размещает объявления для поиска сотрудников, являются добросовестными работодателями. Чтобы избежать обмана, важно быть осмотрительным.
Не следует отправлять кому-либо деньги, например за рабочую одежду или инструменты, обучение или услуги оформления документов. Работодатели должны обеспечивать всем необходимым сотрудников самостоятельно.
Не рекомендуется верить объявлениям о быстром и легком заработке, для которого нужно вложить деньги. Не нужно откликаться на предложения, которые каким-либо образом могут быть связаны с противозаконной деятельностью.
Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит работать без какого-либо оформления. После выполнения задач есть риск остаться без зарплаты. Помните, что даже испытательный срок должен быть оформлен документально и он оплачивается согласно трудовому законодательству.