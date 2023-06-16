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Где подросткам и студентам Омска можно подработать летом

16 июня 2023, 12:05
Фото: pxhere.com
Где подросткам и студентам Омска можно подработать летом
С наступлением летних каникул актуальным становится вопрос, где можно подработать студентам и школьникам. Варианты подработки в Омске и советы по трудоустройству — в нашем материале.

Подработка в Омске без опыта

Один из вариантов, куда можно трудоустроиться для подработки в Омске в 2023 году, — курьерская доставка. Подрабатывать можно полный или неполный рабочий день.

Студенты и ученики старших классов могут попробовать себя в качестве бебиситтера. Вакансия актуальна для тех, кто хорошо общается с детьми и имеет опыт присмотра за ними.

Также можно начать работать клинером — помогать с уборкой помещений. Для этого не требуются опыт и специальные навыки. Для устройства в клининговую компанию предварительно потребуется пройти инструктаж, после чего можно приступать к работе.

Помимо этого, дополнительный доход может принести уход за животными — выгул собак, взятие животных на передержку на время отъезда их хозяев. В целом вакансий, для которых не требуется опыт, в Омске достаточно много — можно ознакомиться с ними на сайтах по подбору персонала.

Популярный вариант подработки — на биржах фриланса (поиск онлайн-занятости). Например, на сайтах фриланс-услуг можно найти заказы по переводу текстов, копирайту, веб-дизайну на биржах (Fl.ru, Upwork). Заработная плата зависит от сложности и вида услуг. Новички обычно получают меньше, но по мере приобретения опыта можно брать более дорогие и трудоемкие заказы. Подробнее об этом виде работы расскажем далее в статье.

Подработка в Омске без опытаПодработка в Омске без опыта
Подработка в Омске без опыта
Фото: pxhere.com

Подработка для фрилансеров в Омске

Чтобы заняться фрилансом, необходимо выбрать одну или несколько онлайн-бирж и пройти регистрацию. При заполнении профиля указывается опыт работы при его наличии и загружаются примеры работ. Плюс подобных сайтов в том, что сотрудничать с заказчиками можно через «Безопасную сделку». Как поясняет text.ru, «это система оплаты заказов, которая проходит непосредственно с карты заказчика и не требует внесения денег на счет аккаунта сервиса». Иными словами, это гарантирует получение выплаты за качественную работу.

Самые популярные биржи фриланса: Workzilla, Kwork, Etxt, YouDo, FL, Freelance.ru. Там можно найти различные заказы (в основном это копирайтинг или рерайтинг), выполнение которых стоит от нескольких десятков до нескольких тысяч рублей. Такой вариант подойдет подросткам, которые хорошо знают русский язык, в том числе грамматику, и не имеют проблем с сочинениями и изложениями.

Помимо этого, можно заняться подготовкой школьных рефератов или вузовских работ. Найти заказы подобных работ можно не только на онлайн-биржах, но и в тематических группах в соцсетях.

Также для получения первого заработка в интернете новички, увлекающиеся фотосъемкой, могут попробовать альтернативный вариант — продажу фотографий на фотостоках. Подойдет для тех, кто уже имеет портфолио с качественными работами.

Важно!

Многие считают, что удаленная работа и фриланс — одно и то же. Но на самом деле это разные виды занятости. Удаленно могут работать не только фрилансеры, но и штатные сотрудники, например операторы банков. Данный вид работы описан в Трудовом кодексе и является офисным трудом, который можно выполнять из дома, имея постоянный договор и должность.

Фрилансер — это внештатный сотрудник, который может помогать в выполнении определенной работы, но без контракта, со свободным графиком и при отсутствии конкретного места работы. Для одной и той же профессии, к примеру копирайтера, может существовать оба вида трудовой занятости — как фриланс, так и удаленный формат работы для сотрудника, подразумевающий постоянные выплаты, график и обязанности.

Подработка для фрилансеров в ОмскеПодработка для фрилансеров в Омске
Подработка для фрилансеров в Омске
Фото: piqsels.com

Подработка в Омске на дому удаленно

Помимо фриланса, удаленную работу также можно найти устроившись в штат. Такие варианты доступны на привычных сервисах по поиску работы («Работа.ру», «Авито», HeadHunter, Superjob).

Так, интересный вариант, который стоит поискать на сервисах, — оператор кол-центра. Сотруднику нужно быть доброжелательным и коммуникабельным.

Тех, кто хорошо разбирается в функционировании веб-ресурсов, может заинтересовать вакансия администратора онлайн-магазина. К основным задачам соискателя относятся общение с клиентами, помощь руководству, сотрудничество с дизайнерами и копирайтерами.

Также довольно перспективным направлением является веб-дизайн. Для этого требуются особые навыки — знание программ Tilda, Photoshop, Figma, WordPress.

Подработка в Омске с ежедневной оплатой

Одна из популярных вакансий, которая актуальна для школьников и студентов младших курсов, — расклейщик объявлений, промоутер, распространитель листовок. Можно выбрать удобный график, то есть работать 1–3 часа или целый день. В некоторых компаниях деньги можно получить по окончании трудового дня.

Эти нюансы следует уточнять заранее у своего работодателя. В идеале лучше заключить трудовой договор или договор ГПХ, где будет прописан график выплаты денег.

Также возможна ежедневная выдача заработной платы курьерам, сотрудникам клининговой службы, бебиситтерам, работникам, занимающимся выгулом собак.

Подработка в Омске с ежедневной оплатойПодработка в Омске с ежедневной оплатой
Подработка в Омске с ежедневной оплатой
Фото: pxhere.com

Подработка в Омске, если тебе нет 18

Даже если соискателю нет 18 лет, по российскому законодательству он имеет право заключать трудовой договор. Сделать это без согласия родителей, по собственному желанию, можно с 16 лет. Соискателям 14–16 лет требуется дополнительное согласие родителей или законных представителей.

Что нужно, чтобы устроиться на подработку до 18 лет:

  • оформление справки из школы, если учащийся планирует работать не только летом;
  • медицинская справка (выдается по итогам медосмотра, который организуется работодателем);
  • СНИЛС и трудовая книжка при наличии.

Согласно действующим законам, несовершеннолетние 14–15 лет могут работать не более 4 часов в день, до 16 лет — 5 часов, до 18 — 7 часов в каникулярное время.

Чтобы найти подходящую вакансию, можно обратиться в центр занятости. Даже если в ЦЗН не будет подходящих вакансий, там могут подсказать, куда следует обратиться и какие варианты занятости доступны для несовершеннолетнего.

Как не попасться на мошенников

Даже при поиске работы через специальные биржи и сервисы есть риск столкнуться с мошенниками. Не все, кто размещает объявления для поиска сотрудников, являются добросовестными работодателями. Чтобы избежать обмана, важно быть осмотрительным.

Не следует отправлять кому-либо деньги, например за рабочую одежду или инструменты, обучение или услуги оформления документов. Работодатели должны обеспечивать всем необходимым сотрудников самостоятельно.

Не рекомендуется верить объявлениям о быстром и легком заработке, для которого нужно вложить деньги. Не нужно откликаться на предложения, которые каким-либо образом могут быть связаны с противозаконной деятельностью.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит работать без какого-либо оформления. После выполнения задач есть риск остаться без зарплаты. Помните, что даже испытательный срок должен быть оформлен документально и он оплачивается согласно трудовому законодательству.

Подработка в Омске, если тебе нет 18Подработка в Омске, если тебе нет 18
Подработка в Омске, если тебе нет 18
Фото: 1MI
#Омск#Подросток#Подработка#Студенты
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