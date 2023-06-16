Чтобы заняться фрилансом, необходимо выбрать одну или несколько онлайн-бирж и пройти регистрацию. При заполнении профиля указывается опыт работы при его наличии и загружаются примеры работ. Плюс подобных сайтов в том, что сотрудничать с заказчиками можно через «Безопасную сделку». Как поясняет text.ru, «это система оплаты заказов, которая проходит непосредственно с карты заказчика и не требует внесения денег на счет аккаунта сервиса». Иными словами, это гарантирует получение выплаты за качественную работу.