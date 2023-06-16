Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Изображение материала

Доля валютных вкладов в Сбере упала до 8%

16 июня 2023, 10:55
Фото: Midjourney
Об этом в рамках ПМЭФ-2023 рассказал журналистам первый зампред правления банка Кирилл Царев.

Доля валютных вкладов в Сбере с начала прошлого года сократилась больше чем в два раза: на сегодня она составляет примерно 8%.

«Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет на текущий момент около 8%. Валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается уже второй год, с начала 2022 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро», — заявил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.

Топ-менеджер подчеркнул, что больше всего снизилась доля доллара — на 12 процентных пунктов. При этом выросла доля юаня.

«Объем средств физических лиц в китайской валюте постепенно увеличивается, сейчас доля юаня в валютном портфеле пассивов Сбербанка достигла 10%. Мы прогнозируем, что она продолжит расти постепенно, без каких-либо резких изменений», — добавил банкир.

Точное соотношение валют в портфеле первый зампред главы Сбербанка не назвал.

#Общество#Экономика#Омск#Россия
Подпишитесь
От «Коммунистов России» на выборы губернатора Омской области пойдет Владимир Казанин
Сегодня, 07:23
В Омске одобрили проекты строительства троллейбусной сети на улицах Левобережья
Сегодня, 07:44
Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна
Сегодня, 08:00
Застроят все Левобережье. Для участка на 1-й Енисейской в Омске ищут арендатора
Сегодня, 09:06
В Омске начался суд над экс-полицейским за «крышевание» табачного бизнеса
Сегодня, 09:54
Город зальет. Выходные в Омске ожидаются дождливыми и ветреными
Сегодня, 09:58