Доля валютных вкладов в Сбере упала до 8%

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Доля валютных вкладов в Сбере с начала прошлого года сократилась больше чем в два раза: на сегодня она составляет примерно 8%.
«Доля валютных вкладов в общем объеме средств физлиц в Сбербанке составляет на текущий момент около 8%. Валютный портфель средств физлиц стабильно сокращается уже второй год, с начала 2022 года он сократился более чем вдвое за счет выхода клиентов из доллара США и евро», — заявил первый зампред правления Сбера Кирилл Царев.
Топ-менеджер подчеркнул, что больше всего снизилась доля доллара — на 12 процентных пунктов. При этом выросла доля юаня.
«Объем средств физических лиц в китайской валюте постепенно увеличивается, сейчас доля юаня в валютном портфеле пассивов Сбербанка достигла 10%. Мы прогнозируем, что она продолжит расти постепенно, без каких-либо резких изменений», — добавил банкир.
Точное соотношение валют в портфеле первый зампред главы Сбербанка не назвал.