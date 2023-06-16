Буцаев: В Башкирии будут реализованы проекты по обращению с ТКО на основе концесси

Андрей Назаров в свою очередь рассказал, что администрация Башкирии рассмотрела предложение о заключении концессионных соглашений по строительству объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами мощностью более 600 000 тонн в год. Будут построены три предприятия — на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Сообщается, что инвестиции в эти проекты составляют примерно 10 млрд рублей.