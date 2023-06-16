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Буцаев: В Башкирии будут реализованы проекты по обращению с ТКО на основе концесси

16 июня 2023, 11:40
На ПМЭФ-2023 прошла встреча премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова и генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Буцаев сообщил, что в Башкирии будут реализовываться проекты по созданию, реконструкции, модернизации объектов по обращению с ТКО по концессионным соглашениям. Глава Российского экологического оператора отметил, что концессионный механизм в области реализации проектов по обращению с ТКО набирает популярность в субъектах РФ, пишет mkset.ru.

Участники встречи договорились рассмотреть возможность поддержки со стороны РЭО. На это могут пойти средства, полученные от размещения облигаций Российского экологического оператора.

Андрей Назаров в свою очередь рассказал, что администрация Башкирии рассмотрела предложение о заключении концессионных соглашений по строительству объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами мощностью более 600 000 тонн в год. Будут построены три предприятия — на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Сообщается, что инвестиции в эти проекты составляют примерно 10 млрд рублей.

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