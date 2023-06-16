Буцаев: В Башкирии будут реализованы проекты по обращению с ТКО на основе концесси

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Буцаев сообщил, что в Башкирии будут реализовываться проекты по созданию, реконструкции, модернизации объектов по обращению с ТКО по концессионным соглашениям. Глава Российского экологического оператора отметил, что концессионный механизм в области реализации проектов по обращению с ТКО набирает популярность в субъектах РФ, пишет mkset.ru.
Участники встречи договорились рассмотреть возможность поддержки со стороны РЭО. На это могут пойти средства, полученные от размещения облигаций Российского экологического оператора.
Андрей Назаров в свою очередь рассказал, что администрация Башкирии рассмотрела предложение о заключении концессионных соглашений по строительству объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами мощностью более 600 000 тонн в год. Будут построены три предприятия — на территории Уфимской агломерации, Краснокамского и Дюртюлинского районов. Сообщается, что инвестиции в эти проекты составляют примерно 10 млрд рублей.