Буцаев: Достигнута договоренность с Татарстаном о проектах по ТКО на основе концессии

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Татарстана Рустам Минниханов подписали соответствующий документ на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Среди участников подписания была и зампредседателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, пишет inkazan.ru.
«Подписали с Рустамом Нургалиевичем соглашение о реализации инвестпроектов по созданию перспективных объектов ТКО на основе концессий», — поделился Денис Буцаев. Он напомнил, что в республике уже готова дорожная карта, которая предусматривает возведение двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год при размере вложений более 15 миллиардов рублей. Буцаев также подчеркнул, что РЭО способен выделить средства на финансирование проектов в объеме 95% от их стоимости. На земельных участках для перспективных объектов уже ведутся изыскания.
Стало известно, что сформированные для подписания в Татарстане концессионные соглашения будут одними из наиболее весомых по объему вложений в РФ.
Ожидается, что строительство объектов выведет регион к целевым показателям по двукратному уменьшению размеров захоронения отходов на полигонах и сортировке 100% твердых отходов.
Напомним, публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» сформировали в соответствии с указом президента от 14 января 2019 года. В числе приоритетов РЭО — внедрение комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в РФ. Согласно стандартам, установленным нацпроектом «Экология», это нужно для сокращения объема захоронения ТКО и последующего уменьшения экологической нагрузки на россиян. К 2030 году перед РЭО поставили задачу выйти на уровень 100%-ной сортировки ТКО и снизить на 50% объем отходов, направляемых на полигоны. Обозначенные показатели не могут быть достигнуты без построения экономики замкнутого цикла.