Буцаев: Достигнута договоренность с Татарстаном о проектах по ТКО на основе концессии

«Подписали с Рустамом Нургалиевичем соглашение о реализации инвестпроектов по созданию перспективных объектов ТКО на основе концессий», — поделился Денис Буцаев. Он напомнил, что в республике уже готова дорожная карта, которая предусматривает возведение двух комплексов мощностью 1,1 миллиона тонн в год при размере вложений более 15 миллиардов рублей. Буцаев также подчеркнул, что РЭО способен выделить средства на финансирование проектов в объеме 95% от их стоимости. На земельных участках для перспективных объектов уже ведутся изыскания.