Ждали больше года. Районный центр занятости игнорировал инвалидов, ищущих работу

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Калачинская межрайонная прокуратура проверила работу местного центра занятости. Как выяснилось, здешние работники нарушали законодательство о занятости инвалидов. Их игнорировали, в то время как были обязаны помочь с трудоустройством.
Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в одном из образовательных учреждений Калачинского района также не следовали требованиям закона, закрывая глаза на установленную квоту. Больше года два работника с ограниченными возможностями здоровья ждали трудоустройства. При этом работодатель должен был создать или выделить места для них.
В связи с этим руководитель образовательной организации получил представление от прокуратуры. Известно, что один из обратившихся являлся трактористом-механизатором с инвалидностью. Подходящие вакансии были, но почему-то работу ему не давали.
По итогу прокурорских разбирательств оба инвалида трудоустроены, сообщили в надзорном ведомстве.
Ранее Город55 писал о жительнице областного центра, которая обратилась в Информационный центр СК России. Ей как инвалиду выделили жилье, но состояние здоровья женщины ответственные органы вместе с тем не учли. Более того, в ее квартире была выполнена незаконная планировка.