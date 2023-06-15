Ждали больше года. Районный центр занятости игнорировал инвалидов, ищущих работу

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в одном из образовательных учреждений Калачинского района также не следовали требованиям закона, закрывая глаза на установленную квоту. Больше года два работника с ограниченными возможностями здоровья ждали трудоустройства. При этом работодатель должен был создать или выделить места для них.