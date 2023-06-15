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Ждали больше года. Районный центр занятости игнорировал инвалидов, ищущих работу

15 июня 2023, 03:48
Фото: Город55
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В Омской области центр занятости больше года игнорировал инвалидов, ищущих работу

После вмешательства прокуратуры рабочие места сразу же были найдены.

Калачинская межрайонная прокуратура проверила работу местного центра занятости. Как выяснилось, здешние работники нарушали законодательство о занятости инвалидов. Их игнорировали, в то время как были обязаны помочь с трудоустройством.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, в одном из образовательных учреждений Калачинского района также не следовали требованиям закона, закрывая глаза на установленную квоту. Больше года два работника с ограниченными возможностями здоровья ждали трудоустройства. При этом работодатель должен был создать или выделить места для них.

В связи с этим руководитель образовательной организации получил представление от прокуратуры. Известно, что один из обратившихся являлся трактористом-механизатором с инвалидностью. Подходящие вакансии были, но почему-то работу ему не давали.

По итогу прокурорских разбирательств оба инвалида трудоустроены, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее Город55 писал о жительнице областного центра, которая обратилась в Информационный центр СК России. Ей как инвалиду выделили жилье, но состояние здоровья женщины ответственные органы вместе с тем не учли. Более того, в ее квартире была выполнена незаконная планировка.

Нуждается в постоянном уходе. Омичке выделили жилье, но не учли состояние здоровья
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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омская область#Инвалиды#Работа в Омской области#Работа#Прокуратура Омской области
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