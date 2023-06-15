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Замдиректора омской почты предстанет перед судом за получения взятки

15 июня 2023, 08:59
Фото: Город55
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Также осудят и ее подельника — Александра Артюхова.

В пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили, что замдиректора Управления федеральной почтовой связи Омской области Елена Волохина обвиняется в получение взятки в крупном размере. Кроме того, коммерческого директора ИП Запорожец А. А. Александра Артюхова обвиняют в даче взятки должностному лицу.

«Центральный районный суд Омска рассматривает уголовное дело, возбужденное в августе 2022 года и расследованное СУ СКР по Омской области по материалам УФСБ», — уточнили в пресс-службе.

Оказалось, что в июне 2018 года между омским филиалом АО «Почта России» и коммерческой структурой Омской области был заключен договор на поставку товара для продажи в подразделениях почты.

Стоит отметить, что на протяжении долгого времени Волохина получала взятки за общее покровительство и своевременное перечисление коммерческой фирме денег за проданные товары.

Сейчас подельники находятся под домашним арестом.

На замдиректора омского филиала «Почты России» возбудили уголовное дело за взятку
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