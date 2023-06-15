Замдиректора омской почты предстанет перед судом за получения взятки

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили, что замдиректора Управления федеральной почтовой связи Омской области Елена Волохина обвиняется в получение взятки в крупном размере. Кроме того, коммерческого директора ИП Запорожец А. А. Александра Артюхова обвиняют в даче взятки должностному лицу.
«Центральный районный суд Омска рассматривает уголовное дело, возбужденное в августе 2022 года и расследованное СУ СКР по Омской области по материалам УФСБ», — уточнили в пресс-службе.
Оказалось, что в июне 2018 года между омским филиалом АО «Почта России» и коммерческой структурой Омской области был заключен договор на поставку товара для продажи в подразделениях почты.
Стоит отметить, что на протяжении долгого времени Волохина получала взятки за общее покровительство и своевременное перечисление коммерческой фирме денег за проданные товары.
Сейчас подельники находятся под домашним арестом.