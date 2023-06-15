Замдиректора омской почты предстанет перед судом за получения взятки

В пресс-службе УФСБ России по Омской области сообщили, что замдиректора Управления федеральной почтовой связи Омской области Елена Волохина обвиняется в получение взятки в крупном размере. Кроме того, коммерческого директора ИП Запорожец А. А. Александра Артюхова обвиняют в даче взятки должностному лицу.

